Украину ждет резкое потепление: к чему готовиться

В Украине уже 2 января ожидается заметное потепление и переход в оттепель. В ночь на четверг морозы еще сохранятся. В большинстве регионов температура воздуха опустится до -6…-15 градусов, однако в южных областях и на западе страны будет мягче – от -1 до -5.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко. Днем ситуация кардинально изменится: столбики термометров будут колебаться в пределах от -2 до +3 градусов, а на юге воздух прогреется до +3…+6.

В западных и северных регионах возможен слабый снег, в то время как на большей части территории существенных осадков не прогнозируется.

В то же время, Наталья Диденко предостерегла, что погоду испортит сильный ветер. Юго-западные воздушные потоки будут иногда усиливаться до штормовых значений — 15–20 метров в секунду, что может создавать дискомфорт. Причиной таких погодных условий станет циклон Tizian, который сейчас формируется над Балтийским регионом.

Напомним, мы уже писали, когда Украине ударят морозы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!