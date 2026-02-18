Умеров и Виткофф прокомментировали первый день переговоров в Женеве

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что по завершении первого дня трехсторонних переговоров в Женеве с участием Украины, США и России он провел отдельную координационную встречу с представителями западных стран.

Об этом он написал в Facebook. По словам Умерова, состоялся дополнительный разговор с делегациями США и европейских государств - Франции, Великобритании, Германии, Италии и Швейцарии. Во время встречи стороны подвели итоги первого раунда переговоров и согласовали позиции по дальнейшим шагам. Он отметил важность сохранения общего видения и координации между Украиной, Соединенными Штатами и европейскими партнерами, а также подчеркнул наличие понимания общей ответственности за конечный результат.

Глава украинской делегации добавил, что политическая и военная рабочие группы продолжат работу в среду, 18 февраля.

В переговорах в Женеве принимают участие представители трех сторон - Украины, США и России. Советники национальной безопасности Великобритании, Франции, Германии и Италии находятся на полях саммита и проводят отдельные консультации с украинской и американской делегациями.

Украинскую сторону возглавляет Рустем Умеров. В состав делегации также входят руководитель Офис Президента Украины Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов и заместитель руководителя ГУР Вадим Скибицкий.

Российскую делегацию возглавляет помощник руководителя РФ Владимир Мединский.

С американской стороны в переговорах принимают участие специальный посланник президента США Стив Виткофф, Джаред Кушнер, министр армии США Дэн Дрисколл и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

После переговоров Стив Виткофф заявил о "значительном прогрессе" в продвижении мирного урегулирования. Об этом сообщило издание Европейская правда со ссылкой на его сообщение в соцсети X. По словам американского представителя, усилия президента США Дональд Трамп по сближению сторон конфликта дали ощутимый результат, и стороны договорились проинформировать своих лидеров и продолжить работу над достижением соответствующего соглашения.

