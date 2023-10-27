В Египте нашли 'праздничный' гроб с мумией дочери первосвященника, которой 3000 лет (фото)

В Египте археологи при раскопках нашли древнее кладбище, которому более 3000 лет. Здесь была похоронена дочь первосвященника и сохранились мумии.

Как сообщает министерство культуры и древностей Египта, кладбище нашли в некрополе Туна-эль-Гебель провинции Минья. Это кладбище было создано во времена Нового царства Древнего Египта (16-11 вв. до нашей эры). На нем хоронили высокопоставленных чиновников и священников.

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Кроме мумий здесь выкопали каменные и деревянные гробы, некоторые из которых содержали мумии, амулеты, украшения и погребальные статуэтки.

Больше всего исследователей заинтересовал "праздничный гроб". В ней лежала мумия дочери первосвященника – верховного жреца древнеегипетского бога Джегути, которого часто называют Тотом.

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Это божество, обычно изображавшееся как человека с головой ибиса или павиана, было ключевой фигурой в древнеегипетской мифологии и играло несколько выдающихся ролей. К примеру, Тоту приписывали изобретение письменности, а также считается, что он служил представителем бога солнца Ра.

Рядом с гробом дочери первосвященника археологи обнаружили две деревянные коробки с канопическими кувшинами, а также полный набор статуй "ушабти".

Канопические кувшины – это сосуды, которые древние египтяне использовали для хранения органов, изъятых из тела в процессе мумификации – легких, печени, кишечника и желудка. Они должны храниться для загробной жизни.

Статуи Ушабти были фигурками, используемыми в похоронной практике древнего Египта, которые помещали в гробницу, веря, что они будут служить умершему в загробной жизни.

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