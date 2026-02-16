В Украине подешевел популярный фрукт: сколько стоит

До завершения зимы остаются считанные недели, и это уже отразилось на стоимости популярных сезонных фруктов в супермаркетах. Речь идет об апельсинах, мандаринах и яблоках, которые сейчас продаются дешевле, чем в среднем в январе.

Об этом свидетельствуют данные портала " Минфин ". По состоянию на 13 февраля цены на эти фрукты снизились по сравнению с показателями в прошлом месяце.

Апельсины стоят в среднем 64,40 грн за килограмм, тогда как в январе их продавали примерно по 76,28 грн. Упала и цена на апельсины премиум-класса: вместо 81,52 грн в январе теперь они обойдутся в среднем в 77 грн за килограмм.

Мандарины тоже немного подешевели. Если в январе средняя цена составила 70,83 грн за килограмм, то теперь около 69,40 грн. Наиболее заметное снижение зафиксировано на мандаринах из Испании: их стоимость упала со 186,30 грн. до 114,90 грн. за килограмм.

Украинские яблоки, традиционно остающиеся самыми доступными зимой, тоже стали дешевле. Сейчас их можно приобрести в среднем по 37,26 грн за килограмм, в то время как в январе цена достигала 40,83 грн.

В то же время, общая тенденция к росту цен на продукты в Украине сохраняется. Ранее "Главред" сообщал, что, по словам замминистра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тараса Высоцкого, на удорожание влияют удары России по энергосистеме. Из-за повреждения инфраструктуры растет себестоимость производства и предприятия постепенно закладывают дополнительные затраты в конечную цену товаров. Однако о резком скачке стоимости продуктов пока речь не идет.

