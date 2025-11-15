В Украине подешевел популярный продукт: какая цена в магазинах
Популярные продукты питания в Украине продолжают постепенно дорожать. В частности, цены на куриные яйца в супермаркетах демонстрируют устойчивый рост в течение ноября 2025 года, что касается как упаковок, так и поштучных продаж.
По данным Минфина, средняя стоимость десятка яиц категории С1 колеблется от 77,86 до 80,60 грн. Для сравнения: неделю назад цены были 78,05-78,80 грн, а в начале ноября - 74,80-75,85 грн. Это свидетельствует о постепенном подорожании продукта.
Мониторинг популярных сетей показал, что на 12 ноября минимальные цены на фасованные десятки яиц выглядят так:
- Варус - 59,90 грн;
- Сильпо - 59,99 грн;
- Новус - 70,99 грн (было 65,99 грн);
- Фора – 69,90 грн (было 67,90 грн);
- Ашан - 72,90 грн (было 69,10 грн);
- АТБ – 72,90 грн (со скидкой – 68,50 грн);
- Метро - 74 грн;
- МегаМаркет - 84 грн.
Цены на поштучные яйца
Ситуация с поштучными яйцами похожа: разница между фасованными и поштучными продуктами уменьшается. Неделю назад Фора и Новус продавали одно яйцо по 6,29 грн., сейчас цены поднялись до 6,35 и 6,49 грн. соответственно. В то же время некоторые супермаркеты несколько снизили цены:
- Ашан - 6,50 грн/шт вместо 6,60 грн;
- Варус – 3,99 грн/шт вместо 5,29 грн благодаря скидке 25%.
Инфляция и прогноз
По данным Госстата, в октябре инфляция потребительских цен составила 0,9% по сравнению с сентябрем, а продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 1,6%. Куриные яйца подорожали на 11% в месяц и на 41,9% в годовом исчислении.
Эксперты прогнозируют, что до конца ноября цены на яйца могут вырасти еще на 10% из-за сезонных факторов и проблем с электроснабжением.
Ранее мы говорили, что цены на яйца в Украине резко пошли вверх.
