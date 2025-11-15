В Україні подешевшав популярний продукт: яка ціна у магазинах

Популярні продукти харчування в Україні продовжують поступово дорожчати. Зокрема, ціни на курячі яйця у супермаркетах демонструють стійке зростання протягом листопада 2025 року, що стосується як упаковок, так і поштучного продажу.

За даними Мінфіну, середня вартість десятка яєць категорії С1 коливається від 77,86 до 80,60 грн. Для порівняння: тиждень тому ціни були 78,05–78,80 грн, а на початку листопада — 74,80–75,85 грн. Це свідчить про поступове подорожчання продукту.

Моніторинг популярних мереж показав, що станом на 12 листопада мінімальні ціни на фасовані десятки яєць виглядають так:

Варус — 59,90 грн;

Сільпо — 59,99 грн;

Новус — 70,99 грн (було 65,99 грн);

Фора — 69,90 грн (було 67,90 грн);

Ашан — 72,90 грн (було 69,10 грн);

АТБ — 72,90 грн (зі знижкою — 68,50 грн);

Метро — 74 грн;

МегаМаркет — 84 грн.

Ціни на поштучні яйця

Ситуація з поштучними яйцями схожа: різниця між фасованими та поштучними продуктами зменшується. Тиждень тому Фора та Новус продавали одне яйце по 6,29 грн, нині ціни піднялися до 6,35 та 6,49 грн відповідно. Водночас деякі супермаркети трохи знизили ціни:

Ашан — 6,50 грн/шт замість 6,60 грн;

Варус — 3,99 грн/шт замість 5,29 грн завдяки знижці 25%.

Інфляція та прогноз

За даними Держстату, у жовтні інфляція споживчих цін становила 0,9% порівняно з вереснем, а продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 1,6%. Курячі яйця здорожчали на 11% за місяць та на 41,9% у річному вимірі.

Експерти прогнозують, що до кінця листопада ціни на яйця можуть зрости ще на 10% через сезонні фактори та проблеми з електропостачанням.

