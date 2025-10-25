В Украине стремительно дорожает один продукт: стоимость уже выше 100 гривен

В Украине снова выросли цены на огурцы – на этой неделе они подорожали в среднем на 21%. Основная причина – сезонное сокращение предложения продукции из местных тепличных хозяйств.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit. По их данным, сезон продажи огурцов в отечественных тепличных комбинатах подходит к концу. Хозяйства производят очистку теплиц, поэтому реализуют остатки урожая преимущественно мелким оптом. При этом качество последних овощных партий заметно снизилось, однако это не помешало производителям поднять цены.

В настоящее время огурцы в Украине продаются по 90–110 грн за килограмм, в то время как в начале недели стоимость была существенно ниже. В среднем тепличные овощи сегодня стоят на 11% дороже, чем в этот период прошлого года.

В Украине резко подешевела капуста: сколько сейчас просят за килограмм

Аналитики отмечают, что такая ситуация может измениться в ближайшее время. Из-за высоких цен отечественных производителей импортеры могут приступить к поставкам огурцов из Турции, где продукция традиционно дешевле. Это в свою очередь может остановить дальнейший рост стоимости на украинском рынке.

Эксперты также напоминают, что осенью 2025 ожидается общее повышение цен на овощи и фрукты. По прогнозу главного научного сотрудника Института аграрной экономики Инны Сало, в течение октября плодовые подорожают в среднем на 5–7%, а салатные овощи из-за сезонного сокращения предложения продолжат постепенно расти в цене.

Ранее мы говорили, что цены на яйца в Украине резко пошли вверх.

