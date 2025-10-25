В Україні стрімко дорожчає один продукт: вартість вже вища за 100 гривень

В Україні знову зросли ціни на огірки — цього тижня вони подорожчали в середньому на 21%. Основна причина — сезонне скорочення пропозиції продукції з місцевих тепличних господарств.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit. За їхніми даними, сезон продажу огірків у вітчизняних тепличних комбінатах добігає кінця. Господарства проводять очищення теплиць, тож реалізують залишки врожаю переважно дрібним оптом. При цьому якість останніх партій овочів помітно знизилась, однак це не завадило виробникам підняти ціни.

Наразі огірки в Україні продаються по 90–110 грн за кілограм, тоді як на початку тижня вартість була суттєво нижчою. В середньому тепличні овочі сьогодні коштують на 11% дорожче, ніж у цей самий період минулого року.

Аналітики зазначають, що така ситуація може змінитися вже найближчим часом. Через високі ціни вітчизняних виробників імпортери можуть розпочати постачання огірків із Туреччини, де продукція традиційно дешевша. Це, своєю чергою, може зупинити подальше зростання вартості на українському ринку.

Експерти також нагадують, що восени 2025 року очікується загальне підвищення цін на овочі та фрукти. За прогнозом головного наукового співробітника Інституту аграрної економіки Інни Сало, протягом жовтня плодові подорожчають у середньому на 5–7%, а салатні овочі — через сезонне скорочення пропозиції — продовжать поступово зростати в ціні.

