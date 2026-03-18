В Украине выросли цены на популярные крупы: сколько стоят

В Украине фиксируется дальнейший рост цен на продукты питания, и крупы не стали исключением. Стоимость отдельных позиций продолжает повышаться, что отрицательно сказывается на расходах потребителей.

Об этом сообщает Минфин. Речь идет прежде всего о гречке и рисах, которые заметно подорожали по сравнению со средними показателями за февраль. По состоянию на 17 марта средняя цена килограмма гречки в супермаркетах достигла 54,05 гривны, в то время как месяцем ранее она составляла около 49,85 гривны.

Сходная тенденция наблюдается и с рисом. Долгозернистый пропаренный рис сейчас продается примерно по 51,27 гривны за килограмм, что выше февральского уровня в 49,70 гривны. Круглый рис также прибавил в цене: теперь его средняя стоимость составляет 61,27 грн против 60,24 грн месяцем ранее.

Читайте также: В Украине резко подешевела капуста: сколько сейчас просят за килограмм

Эксперты прогнозируют, что подорожание может продлиться и в ближайший период. По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, в марте-апреле цены на крупы могут вырасти еще примерно на 5%. Это связано с сезонным фактором – завершением запасов предыдущего урожая и переходом к новому.

Кроме круп, ожидается постепенное повышение цен на хлеб. По оценкам специалистов, его стоимость может расти ежемесячно на 1,5–2%, как это происходило за последние годы.

Напомним, в Украине подорожали яйца.

