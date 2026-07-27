В Украине заметно подешевел популярный продукт: сколько стоит

В Украине продолжают дешеветь куриные яйца. По данным официальной статистики, в июне 2026 года их средняя стоимость была на 19,4% ниже, чем за аналогичный период в прошлом году. Тенденция к снижению цен сохраняется и в июле: сейчас нефасованные яйца в супермаркетах стоят в среднем 3,25 грн. за штуку, или 32,5 грн. за десяток. Это на 1,7 грн. за десяток меньше, чем в начале месяца.

По данным мониторинга OBOZ.UA, цены в крупнейших торговых сетях колеблются от 25,9 до 39,9 грн. за десяток. В частности:

"Фора" - 2,59 грн за яйцо (25,9 грн за десяток);

Auchan - 3,00 грн за яйцо (30 грн за десяток);

"ЭКОмаркет" - 3,39 грн за яйцо (33,9 грн за десяток);

Varus – 3,99 грн за яйцо (39,9 грн за десяток).

Чего ждать от цен до конца лета

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук прогнозирует, что в ближайшие месяцы рынок будет стабильным. По его словам, в июле и августе резкого роста или падения цен не ожидается из-за отсутствия повышенного спроса и относительной стабилизации стоимости горючего.

Эксперт отмечает, что возможны лишь незначительные колебания в пределах 1–1,5%.

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Почему цены на яйца меняются

Как пояснила генеральный директор одной из компаний-производителей яиц Юлия Флерова в комментарии журнала "Наше птицеводство", на стоимость продукции влияют сразу несколько ключевых факторов.

Сезонность

В холодный период года производство яиц в частных хозяйствах сокращается, что приводит к дефициту продукции и повышению цен. В периоды увеличения предложения яйца быстро дешевеют.

Себестоимость производства

До 60–70% затрат приходится на корма, поэтому любое удорожание зерна почти мгновенно отражается на цене продукции. Не менее важны остаются затраты на электроэнергию, необходимую для стабильной работы птицеферм.

Экспорт

Активизация поставок за границу может сократить объем продукции на внутреннем рынке, что также влияет на цены.

По словам Флеровой, рынок яиц очень чувствительно реагирует на любые изменения. Из-за короткого производственного цикла даже незначительный дисбаланс между спросом и предложением способен достаточно быстро отразиться на стоимости продукции.

Напомним, в Украине подешевел популярный овощ.

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