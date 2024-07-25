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"Виски, скулы, веки, челюсть": Авраменко назвал правильный перевод

Былим Елена

'Виски, скулы, веки, челюсть': Авраменко назвал правильный перевод
Как правильно называть части лица

Слова "виски", "скулы", "веки" или "челюсть" часто заимствуются из русского языка, но на украинском имеют свои соответствия. Языковед Александр Авраменко объяснил, какие именно.

Учитель украинского языка в своем видеоуроке обратил внимание на распространенные ошибки в украинском языке, связанные с названиями частей тела.

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Многие нас бессознательно используют русские кальки вместо правильных украинских слов. Например, выпуклые кости лица, которые мы привыкли называть "скулами", на украинском правильно называть "вилицями".

А вот "челюсть" в значении части тела человека – это калька из русского. Правильный украинский вариант – "щелепа".

Кстати, слово "челюсть" в украинском языке имеет совсем другое значение – это выход кухонной печи.

Также, "виски" на украинском - это "скроні", а "веки" - "повіки".

Напомним, ранее языковеды объяснили, в каких случаях правильно употреблять слово "билет", а в каких - "квиток".

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