Во временно оккупированном Севастополе ввели ограничение электроснабжения: что произошло

Во временно оккупированном Севастополе был введен режим временных отключений электроэнергии. Причиной называют необходимость снизить нагрузку на энергосети за пределами Севастополя и предотвратить возможные масштабные сбои в работе энергосистемы.

Об этом сообщил назначенный Россией "губернатор" города Михаил Развожаев. По его словам, решение было принято по распоряжению диспетчера Черноморского регионального диспетчерского управления.

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Развожаев отметил, что из-за того, что ограничение инициировал системный оператор, отсутствует почасовой график отключений по конкретным адресам. Он добавил, что соответствующая информация будет обнародована после ее согласования по официальным каналам "Севастопольэнерго".

Также представитель оккупационной администрации обратился к жителям с призывом отнестись к ситуации с пониманием и по возможности воздержаться от использования энергоемких электроприборов.

Напомним, дроны атаковали Севастополь, поражена Балаклавская ТЭС.

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