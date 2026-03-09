Война на Ближнем Востоке может повлиять на стоимость продуктов в Украине: что подорожает и почему

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести к удорожанию продуктов в Украине из-за роста цен на нефть, топлива и расходов на логистику. Наиболее быстро это почувствуют потребители импортных овощей, в том числе помидоров и огурцов, тогда как мясо и молочная продукция будут реагировать на повышение цен с задержкой в несколько месяцев.

Об этом сообщил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка. По его словам, геополитическая напряженность создает несколько одновременных факторов давления на продовольственный рынок.

Основные факторы удорожания

Энергетический фактор. Обострение на Ближнем Востоке традиционно приводит к росту мировых цен на нефть, что автоматически повышает стоимость горючего и логистики от транспортировки до хранения товаров.

Логистический фактор. Военная напряженность увеличивает опасности для морских маршрутов, используемых для перевозки грузов. Это приводит к задержкам доставки, увеличению страховых тарифов и общему удорожанию перевозок.

Помимо глобальных причин на украинский рынок влияют и внутренние экономические условия. К примеру, за последний месяц курс доллара вырос примерно на 1,4%, а цены на топливо в стране резко повысились. Это оказывает непосредственное влияние на стоимость импортных товаров и составляющих украинского производства, таких как семена, удобрения, упаковка и оборудование. Даже если продукт выращен в Украине, значительная часть технологий и компонентов зависит от импорта.

Быстрее всего повышение цен ощутят импортные и тепличные овощи. По оценке экспертов первыми могут подорожать помидоры и огурцы, поскольку более 80% этой продукции Украина импортирует из Турции. Их короткий срок хранения и быстрое обращение на рынке делают цены чувствительными к изменениям в логистике, страховании и валютном курсе.

В феврале цены на тепличные огурцы колебались от 135 до 165 гривен за килограмм, помидоры стоили около 120–140 гривен за килограмм, что стало одними из самых высоких показателей за последние годы.

Если расходы на логистику и дальше будут расти, цены на импортные овощи могут оставаться высокими или подняться еще больше.

Остальные категории продуктов реагируют на экономические изменения медленнее. Мясо и молочные продукты могут начать дорожать с задержкой от одного до трех месяцев из-за специфики производственных цепей. Производители кормов и мясной продукции обычно имеют запасы и долгосрочные контракты, временно сдерживающие скачки цен.

Однако эксперты не исключают, что существенное удорожание мяса может произойти ближе к Пасхальным праздникам, когда традиционно растет спрос. Молочная продукция может реагировать быстрее из-за энергоемкости переработки и необходимости соблюдения холодной цепи во время хранения и транспортировки.

Рост стоимости дизельного горючего также влияет на продовольственный рынок. За последнюю неделю на мировых рынках цена дизеля поднялась примерно на 280 долларов за тонну, что в пересчете прибавляет около 13 гривен за литр. В украинских АЗС цены уже поднялись на 6 гривен за литр, поскольку сети еще продают старые запасы. Новые партии дизеля поступают по более высоким ценам, что может привести к дальнейшему удорожанию.

Поскольку Украина почти полностью зависит от импорта дизельного горючего, любые колебания на мировых рынках быстро ощущаются во всех сферах экономики — от транспорта до аграрного сектора. Точные масштабы подорожания пока прогнозировать сложно из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке.

В то же время, правительство надеется на определенную стабилизацию внутреннего топливного рынка, и если цены на топливо не продолжат резко расти, стремительного повышения стоимости продуктов может не быть.

