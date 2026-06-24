Вызвали в ТЦК по телефону: законно ли это

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки имеют право вызывать военнообязанных граждан, состоящих на военном учете. В то же время, такой вызов должен осуществляться исключительно в установленном законом порядке — через вручение повестки.

Как объясняют юристы портала " Юристы.UA ", устные приглашения или вызовы по телефону не имеют юридической силы и не создают обязанности для гражданина являться в ТЦК. К юристам обратилась гражданка, рассказавшая о ситуации с отцом. Муж ранее проходил военно-врачебную комиссию, после чего его вызвали в ТЦК, фактически доставили туда, но повестку при этом не вручали. Впоследствии ему сказали прийти на следующий день. Ночью мужчине стало плохо — случился гипертонический криз, и его госпитализировали. Семья уточняет, есть ли в такой ситуации обязанность повторно появляться в ТЦК.

Позиция юристов

Юрист Юрий Айвазян отмечает: обязанность появляться в ТЦК возникает только после надлежащего вручения или отправки повестки. "Идти в ТЦК нужно только по повестке, оформленной и врученной в соответствии с законом. В то же время, из вежливости можно сообщить, что лицо находится на лечении и временно не может прибыть", — отметил он.

Другой юрист Владислав Дерий подчеркнул, что без повестки, врученной под подпись, юридической обязанности являться в ТЦК нет. Юрист Вячеслав Кирда добавил, что целесообразно в письменном виде проинформировать ТЦК об уважительной причине отсутствия, в частности пребывания на стационарном лечении.

Как должен происходить вызов в ТЦК

Граждан, состоящих на военном учете, вызывают в территориальные центры исключительно повестками. Они могут быть разных типов – для уточнения учетных данных или для прохождения военно-врачебной комиссии.

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Обязательные реквизиты повестки

В документе должны быть указаны:

ФИО и дата рождения адресата

Название ТЦК или соответствующего органа

Цель вызова

Дата, время и место явки

Данные должностного лица, выдавшего повестку, его подпись и печать (или КЭП в случае электронного документа)

Регистрационный номер повестки

Разъяснение последствий неявки

Основным нормативным актом, регулирующим вопросы мобилизации и военного учета, остается Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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