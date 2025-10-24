Вьюги и перепады температур: какой будет зима в Украине

Европу и Украину ожидает зима резких контрастов – от теплых ветряных дождей до настоящих арктических холодов. По прогнозам синоптиков, зима 2025-2026 годов в Украине будет проходить в два этапа: сначала будет мягкой и влажной, а затем резко похолодает и заснежится.

На климат будут влиять несколько глобальных факторов – феномен Ла-Нинья, ослабление полярного вихря и изменения в Североатлантической и Арктической осцилляциях. Именно это повлечет за собой сильные перепады температур, штормы и волны холода. Об этом сообщает hochu.ua.

В декабре будет преобладать атлантический воздух — ожидаются частые дожди, порывистые ветры и аномально высокие температуры от +2 до +8 °C. Самое влажное будет на западе и севере страны. С начала января прогнозируется вторжение арктического воздуха, который принесет морозы, метели и снегопады. А февраль, по словам метеоаналитиков, станет самым холодным месяцем зимы с температурами до -15 ° C ночью.

Что прогнозируют украинцам зимой 2025-2026 годов

Декабрь: Начало зимы будет необычно теплым – днем ожидается +3…+8 °C, на юге – до +10 °C. Дожди, мокрый снег и густые туманы будут создавать сложные условия на дорогах. Атлантические ветры принесут штормовые порывы, особенно в западных областях, возможны подтопления в низменных районах.

Январь: После 10 января ситуация резко изменится. В Украину начнет поступать холодный арктический воздух, и температура снизится до -8…-12 °C в центре и на востоке, а на севере - до -15 °C. Ожидаются сильные снегопады и метели, которые могут парализовать движение транспорта. В Карпатах повысится риск лавин из-за колебаний температуры.

Февраль: Самый морозный месяц зимы. Ослабленный полярный вихрь откроет путь холодным воздушным массам и температура может опускаться до -20 °C ночью. Днем будет держаться около -5 °C. В большинстве областей сформируется устойчивый снежный покров толщиной до 20-30 см. На юге, особенно в Одесской и Николаевской областях, возможны ледяные дожди - редкое, но опасное явление, покрывающее дороги и деревья тонким слоем льда.

Региональные особенности

Запад Украины: в декабре - дожди и ветры; в январе-феврале — мокрый снег, метели, гололедица.

в декабре - дожди и ветры; в январе-феврале — мокрый снег, метели, гололедица. Север: морозы до -18 ° C, периодические оттепели, в феврале - сильные снежные заносы.

морозы до -18 ° C, периодические оттепели, в феврале - сильные снежные заносы. Центр: самая изменчивая погода — возможны резкие переходы от дождя к снегопадам.

самая изменчивая погода — возможны резкие переходы от дождя к снегопадам. Восход: сухие, но очень холодные зимы, глубокие ночные морозы.

сухие, но очень холодные зимы, глубокие ночные морозы. Юг: преимущественно плюсовые температуры днем, однако в феврале возможно резкое похолодание до -10 °C и ледяной дождь.

