Язык проглотите: рецепт маринованных кабачков с кетчупом чили на зиму

Кабачки – один из самых популярных сезонных овощей, которые ценят за доступность, нежный вкус и универсальность. Существует множество способов приготовить их на зиму, но особого внимания заслуживает рецепт маринованных кабачков с кетчупом чили.

Такая закуска получается хрустящей, ароматной и с легкой пикантной ноткой. Рецептом поделилась автор YouTube-канала " Вкусная страница ".

Ингредиенты

Для приготовления понадобятся:

кабачки;

чеснок;

черный перец горошком;

750 мл воды;

соль;

сахар;

кетчуп чили;

уксус.

Как приготовить

Прежде всего, кабачки нужно нарезать кружочками толщиной примерно 6–8 мм. Лучше всего использовать молодые овощи, хотя подойдут и более зрелые. Кожу снимать не нужно.

Подготовленные кабачки плотно выложите в чистые стерилизованные банки, стараясь не повредить кусочки. Для консервации можно использовать как пол-литровые, так и литровые емкости.

В каждую банку добавьте по одному зубчику чеснока и несколько горошин черного перца.

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Приготовление маринада

Для маринада в кастрюлю налейте 750 мл воды, добавьте соль, сахар и кетчуп чили. Смесь доведите до кипения, после чего влейте уксус и сразу снимите с огня. Горячим маринадом залейте кабачки до верха банок и накройте металлическими крышками.

Стерилизация и замучивание

На дно большой кастрюли положите полотенце, установите банки и залейте водой до уровня их "плечиков". После закипания стерилизуйте заготовки 10 минут для пол-литровых банок и около 15 минут для литровых.

После завершения стерилизации банки осторожно извлеките из воды и герметично закатайте крышками. В результате вы получите аппетитные маринованные кабачки с приятной стричкой, которые будут прекрасно смаковать зимой как самостоятельная закуска или дополнение к мясным и картофельным блюдам.

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