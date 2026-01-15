Зеленский тормозит заключение мирного соглашения - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что именно президент Украины Владимир Зеленский, а не глава Кремля Владимир Путин, по его мнению, сдерживает возможность заключения мирного соглашения. По словам американского лидера, Путин якобы настроен на договоренности, в то время как украинская сторона демонстрирует меньшую готовность к компромиссу.

Об этом Трамп сказал в интервью агентству Reuters. Он отметил, что считает российского президента открытым до завершения войны, тогда как позиция Зеленского, по его убеждению, более сдержанна.

Отвечая на вопрос журналистов о том, почему при посредничестве США до сих пор не удалось остановить самый большой военный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, Трамп коротко ответил, возложив ответственность на президента Украины.

В то же время глава Белого дома не исключил личной встречи с Владимиром Зеленским во время Всемирного экономического форума в Давосе. По его словам, он готов к разговору, если украинский президент также присутствует на мероприятии, добавив, что сам планирует посетить форум.

Напомним, Трамп прокомментировал результаты переговоров между Украиной и США во Флориде.

