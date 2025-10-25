Жадный платит дважды: топ дешевых авто, от которых стоит держаться подальше

Многие украинцы, подыскивая свой первый автомобиль или практичную машину для города, ориентируются на бюджет в пределах 7–10 тысяч долларов. Однако специалисты предостерегают: низкая цена не всегда означает выгодную покупку.

На вторичном рынке есть немало моделей, которые привлекают доступной стоимостью, но впоследствии оказываются настоящей "дырой в бюджете" - из-за ненадежности и частых поломок затраты на ремонт могут превысить саму цену авто. Об этом рассказывает сайт "Внедорожник".

По информации сайта "Внедорожник", среди таких машин выделяют несколько особо проблемных моделей.

Chevrolet Aveo (T200/T250) часто привлекает покупателей своей простотой и низкой ценой, но уже после 100–120 тысяч километров пробега владельцы сталкиваются со стуками коробки, изношенными амортизаторами, поломками датчиков ABS и генератора. Из-за стоимости импортных запчастей сумма ремонтов за несколько лет может составлять половину цены авто.

Fiat Punto и Grande Punto кажутся более выгодным вариантом, но низкая цена быстро теряет привлекательность после первых поломок. Ремонт рулевого рельса обойдется в 400 долларов, а сложные проблемы с электричеством могут стоить до 1000 долларов, что для автомобиля ценой около 4000 долларов являются существенными затратами.

Renault Laguna II известна комфортом и хорошей комплектацией, но имеет репутацию "капризного" авто. Поломки блока управления двигателем, системы впрыска или турбины обходятся владельцам в 700–1200 долларов, что зачастую превышает половину стоимости самой машины.

Peugeot 307 также считается рискованным выбором. Его слабая подвеска и проблемы с электричеством заставляют ежегодно тратить от 800 до 1500 долларов на ремонт, даже если речь идет только о мелких, но постоянных неисправностях.

Opel Vectra C, особенно в версиях с автоматической коробкой передач, может доставить владельцу немало хлопот. Поломки АКПП, ремонт топливной системы и износ ходовой части делают удержание этого автомобиля дорогим удовольствием – совокупные расходы за два-три года легко превышают первоначальную цену покупки.

Эксперты отмечают, что при выборе подержанного авто следует учитывать не только его стоимость, но и надежность, доступность запчастей и частоту типичных поломок. Сэкономленные на старте несколько сотен долларов могут обернуться многотысячными затратами уже через год. Поэтому иногда лучше заплатить чуть больше модели с лучшей репутацией — это позволит избежать неприятных сюрпризов и сэкономить на ремонтах в будущем.

