Жадібний платить двічі: топ дешевих авто, від яких варто триматись подалі

Багато українців, підшукуючи свій перший автомобіль або практичну машину для міста, орієнтуються на бюджет у межах 7–10 тисяч доларів. Проте фахівці застерігають: низька ціна не завжди означає вигідну покупку.

На вторинному ринку є чимало моделей, які приваблюють доступною вартістю, але згодом виявляються справжньою "дірою в бюджеті" — через ненадійність та часті поломки витрати на ремонт можуть перевищити саму ціну авто. Про це розповідає сайт "Внедорожник".

За інформацією сайту "Внедорожник", серед таких машин виділяють кілька особливо проблемних моделей.

Chevrolet Aveo (T200 / T250) часто приваблює покупців своєю простотою та низькою ціною, але вже після 100–120 тисяч кілометрів пробігу власники стикаються зі стуками коробки передач, зношеними амортизаторами, поломками датчиків ABS і генератора. Через вартість імпортних запчастин сума ремонтів за кілька років може становити половину від ціни авто.

Fiat Punto та Grande Punto здаються вигідним варіантом, але низька ціна швидко втрачає привабливість після перших поломок. Ремонт рульової рейки обійдеться у 400 доларів, а складні проблеми з електрикою можуть коштувати до 1000 доларів, що для автомобіля ціною близько 4000 доларів є суттєвими витратами.

Renault Laguna II відома комфортом і гарною комплектацією, але має репутацію "примхливого" авто. Поломки блоку керування двигуном, системи впорскування або турбіни обходяться власникам у 700–1200 доларів, що часто перевищує половину вартості самої машини.

Peugeot 307 також вважається ризикованим вибором. Його слабка підвіска та проблеми з електрикою змушують витрачати щороку від 800 до 1500 доларів на ремонт, навіть якщо йдеться лише про дрібні, але постійні несправності.

Opel Vectra C, особливо у версіях з автоматичною коробкою передач, може принести власникові чимало клопоту. Поломки АКПП, ремонт паливної системи та зношування ходової частини роблять утримання цього автомобіля дорогим задоволенням — сукупні витрати за два-три роки легко перевищують початкову ціну покупки.

Експерти наголошують, що при виборі вживаного авто варто зважати не лише на його вартість, а й на надійність, доступність запчастин та частоту типових поломок. Зекономлені на старті кілька сотень доларів можуть обернутися багатотисячними витратами вже через рік. Тому іноді краще заплатити трохи більше за модель із кращою репутацією — це дозволить уникнути неприємних сюрпризів і зекономити на ремонтах у майбутньому.

