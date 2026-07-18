Женитьба во время войны: можно ли вступить в брак без военного билета

Для государственной регистрации брака в Украине не нужно подавать военный билет или другие военно-учетные документы. Отсутствие такого документа не может являться основанием для отказа в регистрации брака.

Об этом написали на портале uristy.ua. Согласно действующему законодательству, для оформления брака граждане представляют в органы государственной регистрации актов гражданского состояния пакет документов, среди которых военный билет не предусмотрен. Поэтому его отсутствие не препятствует проведению регистрации.

В то же время граждане, состоящие на военном учете, должны выполнять другие требования законодательства. В частности, они обязаны сообщать территориальные центры комплектования и социальной поддержки об изменении своих персональных данных, в частности о заключении брака, рождении детей или изменении места жительства.

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Позиция юриста

К юристам обратился мужчина, который планировал жениться, но имел проблемы с военно-учетными документами. Его интересовало, может ли ЗАГС отказать в регистрации брака из-за отсутствия военного билета.

Адвокат Юрий Айвазян пояснил, что отсутствие военного билета или информации о лице в реестре "Оберег" не является законным основанием для отказа в государственной регистрации брака, в том числе и в случае оформления через приложение "Действие".

По его словам, для заключения брака необходимо подтвердить личность и предоставить документы, предусмотренные законодательством о государственной регистрации актов гражданского состояния. Военно-учетные документы в этот перечень не входят. В то же время после бракосочетания граждане, состоящие на военном учете, должны сообщить ТЦК и СП об изменении семейного положения и при необходимости обновить свои учетные данные.

Военнослужащие также вправе оформить брак во время прохождения службы. Если командование не предоставляет отпуск для регистрации брака, военный может обратиться с жалобой в Министерство обороны или воспользоваться возможностью заключить брак без места службы.

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