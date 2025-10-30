Жилье для ветеранов: как военному получить государственную квартиру
В Украине участники боевых действий, семьи погибших военных, лица с инвалидностью в результате войны и внутренне перемещенные могут претендовать на получение жилья от государства или денежной компенсации. Для этого обязательным условием является постановка на квартирный учет – это первый шаг, открывающий доступ к государственным программам поддержки.
После подачи документов и включения в реестр заявитель ждет своей очереди, после чего местные власти принимают решение о предоставлении жилья или выплате компенсации. Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов Украины.
Кто может стать на учет
На учет имеют право стать граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и относящиеся к следующим категориям:
- участники боевых действий;
- лица с инвалидностью в результате войны;
- семьи погибших или умерших защитников и защитниц Украины;
- внутренне перемещенные особы.
Основания для взятия на учет
Подать заявку могут те, кто:
- проживает на площади меньше установленных норм;
- проживает вместе с несколькими семьями в одной комнате или с лицами разного пола старше 9 лет;
- имеет тяжелые хронические заболевания, исключающие совместное проживание;
- живет в общежитии, коммунальной квартире или непригодном для проживания жилье;
- арендует жилье на основании договора не менее 5 лет.
Необходимые документы
Для постановки на учет нужно подать:
- заявление всех членов семьи;
- справки о месте регистрации;
- удостоверение льготной категории (УБД, инвалидность, справка семьи погибшего);
- справку о нахождении или отсутствии учета по месту работы;
- справку ВПЛ – для перемещенных лиц.
Куда обращаться
Документы подают в:
- ЦНАП,
- исполнительного комитета местного совета,
- райгосадминистрации (для Киева).
Решение принимается в течение одного месяца – заявитель получает письменное уведомление о постановке на учет или отказ.
Как получить жилье или компенсацию
После включения в список гражданин ожидает своей очереди - общей, первоочередной или внеочередной. Решение о предоставлении жилья принимает местный совет. После этого лицо получает ордер и ключи.
Кто может получить денежную компенсацию
Компенсация предусмотрена для:
- лиц с инвалидностью I–II группы в результате войны;
- семей погибших военных.
Условия: пребывание на квартирном учете и площадь в собственности менее 13,65 м² на человека.
