Интересные факты о Джоне Сине: рестлер выпустил музыкальный альбом и знает китайский язык

Джон Феликс Энтони Сина, известный под своим ринговым именем Джон Сина, – американский профессиональный рестлер, актер и телеведущий. Сина добился незаурядного успеха в мире профессионального рестлинга, а также сделал себе имя в индустрии развлечений.

UAportal подготовил пять неожиданных и интригующих фактов о Джоне Сину, проливающих свет на малоизвестные аспекты его жизни и карьеры.

Музыкальные таланты

Сина выпустил рэп-альбом под названием You Can't See Me, который дебютировал в чарте Billboard 200. Альбом продемонстрировал лирическое мастерство Сины и продемонстрировал его универсальность как эстрадного исполнителя. Музыкальные начинания Сины подчеркивают его творческий диапазон вне борцовского ринга.

Читайте также: Пять мировых знаменитостей, которые успешно бросили курить: вдохновляют своим примером

Фонд Make-A-Wish

Сина является рекордсменом по выполнению наибольшего количества желаний, исполненных через этот фонд, – более 650 желаний. Он делает все возможное, чтобы дарить радость и вдохновение детям, которые сталкиваются с тяжелыми заболеваниями. Стремление Сины положительно влиять на жизнь других людей заслужило ему огромное уважение и восхищение.

Актерская карьера

Он продемонстрировал свои актерские способности в таких фильмах, как "Железнодорожная катастрофа", "Джмиль" и "Отряд самоубийц". Способность Сины адаптироваться к разным ролям и жанрам демонстрирует его многогранность как артиста.

Читайте также: Пять знаменитостей, которые стали родителями близнецов: двойное счастье

Фитнес и филантропия

Сина сотрудничает с многочисленными благотворительными организациями, занимающимися фитнесом и благополучием, поощряя людей всех возрастов вести здоровый образ жизни. Его участие в таких инициативах, как кампания против буллинга Be a STAR и поддержка военных ветеранов через такие организации, как FitOps, подчеркивают его филантропические усилия в сфере фитнеса.

Двуязычие

Сина выучил китайский язык, чтобы лучше общаться со своими международными поклонниками, и поразительно продемонстрировал свои языковые навыки во время промо-туров и интервью. Его стремление понимать и принимать различные культуры является примером его глобальной привлекательности и преданности делу содействия инклюзивности.

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказывали, как 7 знаменитых мужчин корректировали свою внешность.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !