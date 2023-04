Лучшие 5 фильмов ужасов 2007-10 годов: испугается каждый

Жанр ужасов – это леденящий душу жанр кино, который держит зрителей в напряжении. UAportal подготовил подборку пяти лучших фильмов ужасов, которые вышли в 2007-2010 годах.

Незнакомцы: Жестокие игры

Рейтинг IMDB: 6.2/10

Жанр: ужасы

Страна: США; Продолжительность: 1ч 26мин; Год: 2008

Продюсер: Даг Дэвисон

"Незнакомцы: Жестокие игры" – американский фильм ужасов 2008 года режиссера Брайана Бертино. В фильме снялись Лив Тайлер и Скотт Спидман в роли пары, которую терроризируют трое нападающих в масках. Действие фильма происходит в уединенном доме отдыха и вдохновлено реальными событиями.

После возвращения со свадебного торжества Кристен Маккей и Джеймс Хойт приезжают в свой дом отдыха. Там их посещают трое незнакомцев в масках, которые безжалостно пытают их. Нападавшие в масках терроризируют Кристен и Джеймса на протяжении всей ночи, что приводит к ужасному и трагическому концу.

Дитя тьмы

Рейтинг IMDB: 6.9/10

Жанр: ужасы

Страна: США; Продолжительность: 2ч 3мин; Год: 2009

Продюсер: Джоэл Сильвер

"Дитя тьмы" – американский психологический фильм ужасов 2009 года режиссера Жауме Колле-Серра. В фильме снимаются Вера Фармига и Питер Сарсгаард в ролях семейной пары, которая удочеряет таинственную девятилетнюю девочку по имени Эстер.

После трагической потери своего не родившегося ребенка Кейт и Джон Колман решают усыновить дитя. Они знакомятся с девятилетней девочкой Эстер, которая, казалось бы, идеально подходит для их семьи. Однако по мере того, как поведение Эстер становится все более тревожным, Кейт и Джон понимают, что с их новой дочерью что-то не так.

Впусти меня

Рейтинг IMDB: 7.1/10

Жанр: ужасы

Страна: Великобритания; Продолжительность: 1ч 56мин; Год: 2010

Продюсер: Hammer Films

"Впусти меня" – британско-американский фильм ужасов 2010 года режиссера Мэтта Ривза. В фильме снялись Коди Смит-МакФи и Хлоя Грейс Моретц в ролях юноши и вампира соответственно. Фильм является ремейком шведского фильма 2008 года Let the Right One In.

Действие фильма происходит в начале 1980-х годов и повествует об Оуэне, одиноком мальчике, который подружился с Эбби, юной вампиршей, поселившейся по соседству. По мере того, как их отношения углубляются, Оуэн начинает понимать истинную природу Эбби и опасность, которая ее окружает.

Последнее изгнание дьявола

Рейтинг IMDB: 5.6/10

Жанр: ужасы

Страна: США; Продолжительность: 1ч 27мин; Год: 2010

Продюсер: Элай Рот

"Последнее изгнание дьявола" – американский сверхъестественный фильм ужасов 2010 года, снятый режиссером Дэниелом Стэммом. В фильме Патрик Фабиан играет роль евангелического священника, разочаровавшегося в жизни, который соглашается принять участие в документальном фильме об экзорцизме.

Преподобный Коттон Маркус, отчаявшийся священник-евангелист, соглашается провести экзорцизм над молодой девушкой по имени Нелл. Готовясь к обряду изгнания нечистой силы, он начинает подозревать, что состояние девушки может быть не совсем сверхъестественным.

Астрал

Рейтинг IMDB: 6.8/10

Жанр: ужасы

Страна: США; Продолжительность: 1ч 43мин; Год: 2010

Продюсер: Джейсон Блюм

"Астрал" – американский сверхъестественный фильм ужасов 2010 года режиссера Джеймса Вана. В фильме Патрик Уилсон и Роуз Бирн играют супружескую пару, чей сын впадает в кому и становится сосудом для злых духов. Успех фильма породил три сиквела.

После того как их сын впал в таинственную кому, Ренаи и Джош Ламберт переезжают в новый дом. Когда они начинают испытывать все более странные и ужасающие явления, они понимают, что их сын не в коме, а находится в плену у злобных духов на астральном уровне. Теперь супруги должны бороться за спасение жизни сына и собственной души.

