Найкращі 5 фільмів жахів 2007-10 років: злякається кожен
Жанр жахів - це жанр кіно, що леденить душу, який тримає глядачів у напрузі. UAportal підготував добірку п'яти найкращих фільмів жахів, що вийшли у 2007-2010 роках.
Незнайомці: Жорстокі ігри
Рейтинг IMDB: 6.2/10
Жанр: жахи
Країна: США; Тривалість: 1год 26хв; Рік: 2008
Продюсер: Даг Девісон
"Незнайомці: Жорстокі ігри" – американський фільм жахів 2008 режисера Брайана Бертіно. У фільмі знялися Лів Тайлер та Скотт Спідман у ролі пари, яку тероризують троє нападників у масках. Дія фільму відбувається у відокремленому будинку відпочинку та натхнена реальними подіями.
Після повернення з весільної урочистості Крістен Маккей та Джеймс Хойт приїжджають у свій будинок відпочинку. Там їх відвідують троє незнайомців у масках, які безжально катують їх. Нападники в масках тероризують Крістен і Джеймса протягом усієї ночі, що призводить до жахливого та трагічного кінця.
Дитя пітьми
Рейтинг IMDB: 6.9/10
Жанр: жахи
Країна: США; Тривалість: 2год 3хв; Рік: 2009
Продюсер: Джоел Сільвер
"Дитина темряви" – американський психологічний фільм жахів 2009 року режисера Жауме Колле-Серра. У фільмі знімаються Віра Фарміга та Пітер Сарсгаард у ролях сімейної пари, яка удочеряє таємничу дев'ятирічну дівчинку на ім'я Естер.
Після трагічної втрати своєї дитини Кейт і Джон Колман вирішують усиновити дитину. Вони знайомляться з дев'ятирічною дівчинкою Естер, яка, начебто, ідеально підходить для їхньої родини. Однак у міру того, як поведінка Естер стає все більш тривожною, Кейт і Джон розуміють, що з їхньою новою дочкою щось не так.
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Впусти мене
Рейтинг IMDB: 7.1/10
Жанр: жахи
Країна: Велика Британія; Тривалість: 1год 56хв; Рік: 2010
Продюсер: Hammer Films
"Впусти мене" – британсько-американський фільм жахів 2010 режисера Метта Рівза. У фільмі знялися Коді Сміт-МакФі та Хлоя Грейс Моретц у ролях юнака та вампіра відповідно. Фільм є ремейком шведського фільму 2008 Let The Right One In.
Дія фільму відбувається на початку 1980-х років і розповідає про Оуена, самотнього хлопчика, який потоваришував з Еббі, юною вампіркою, яка оселилася по сусідству. У міру того, як їхні стосунки поглиблюються, Оуен починає розуміти справжню природу Еббі та небезпеку, що її оточує.
Останнє вигнання диявола
Рейтинг IMDB: 5.6/10
Жанр: жахи
Країна: США; Тривалість: 1год 27хв; Рік: 2010
Продюсер: Елай Рот
"Останнє вигнання диявола" – американський надприродний фільм жахів 2010 року, знятий режисером Денієлом Стеммом. У фільмі Патрік Фабіан грає роль євангелічного священника, який розчарувався у житті, який погоджується взяти участь у документальному фільмі про екзорцизм.
Преподобний Коттон Маркус, який зневірився священник-євангеліст, погоджується провести екзорцизм над молодою дівчиною на ім'я Нелл. Готуючись до обряду вигнання нечистої сили, він починає підозрювати, що стан дівчини може бути не надприродним.
Астрал
Рейтинг IMDB: 6.8/10
Жанр: жахи
Країна: США; Тривалість: 1год 43хв; Рік: 2010
Продюсер: Джейсон Блюм
"Астрал" – американський надприродний фільм жахів 2010 режисера Джеймса Вана. У фільмі Патрік Вілсон та Роуз Бірн грають подружню пару, чий син впадає в кому і стає судиною для злих духів. Успіх фільму породив три сиквели.
Після того як їхній син впав у таємничу кому, Ренаї та Джош Ламберт переїжджають у новий будинок. Коли вони починають відчувати дедалі дивніші та жахливі явища, вони розуміють, що їхній син не в комі, а перебуває в полоні у злісних духів на астральному рівні. Тепер подружжя має боротися за порятунок життя сина та власної душі.
Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.
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