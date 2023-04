Найкращі 5 фільмів жахів 2007-10 років: злякається кожен

Жанр жахів - це жанр кіно, що леденить душу, який тримає глядачів у напрузі. UAportal підготував добірку п'яти найкращих фільмів жахів, що вийшли у 2007-2010 роках.

Незнайомці: Жорстокі ігри

Рейтинг IMDB: 6.2/10

Жанр: жахи

Країна: США; Тривалість: 1год 26хв; Рік: 2008

Продюсер: Даг Девісон

"Незнайомці: Жорстокі ігри" – американський фільм жахів 2008 режисера Брайана Бертіно. У фільмі знялися Лів Тайлер та Скотт Спідман у ролі пари, яку тероризують троє нападників у масках. Дія фільму відбувається у відокремленому будинку відпочинку та натхнена реальними подіями.

Після повернення з весільної урочистості Крістен Маккей та Джеймс Хойт приїжджають у свій будинок відпочинку. Там їх відвідують троє незнайомців у масках, які безжально катують їх. Нападники в масках тероризують Крістен і Джеймса протягом усієї ночі, що призводить до жахливого та трагічного кінця.

Дитя пітьми

Рейтинг IMDB: 6.9/10

Жанр: жахи

Країна: США; Тривалість: 2год 3хв; Рік: 2009

Продюсер: Джоел Сільвер

"Дитина темряви" – американський психологічний фільм жахів 2009 року режисера Жауме Колле-Серра. У фільмі знімаються Віра Фарміга та Пітер Сарсгаард у ролях сімейної пари, яка удочеряє таємничу дев'ятирічну дівчинку на ім'я Естер.

Після трагічної втрати своєї дитини Кейт і Джон Колман вирішують усиновити дитину. Вони знайомляться з дев'ятирічною дівчинкою Естер, яка, начебто, ідеально підходить для їхньої родини. Однак у міру того, як поведінка Естер стає все більш тривожною, Кейт і Джон розуміють, що з їхньою новою дочкою щось не так.

Впусти мене

Рейтинг IMDB: 7.1/10

Жанр: жахи

Країна: Велика Британія; Тривалість: 1год 56хв; Рік: 2010

Продюсер: Hammer Films

"Впусти мене" – британсько-американський фільм жахів 2010 режисера Метта Рівза. У фільмі знялися Коді Сміт-МакФі та Хлоя Грейс Моретц у ролях юнака та вампіра відповідно. Фільм є ремейком шведського фільму 2008 Let The Right One In.

Дія фільму відбувається на початку 1980-х років і розповідає про Оуена, самотнього хлопчика, який потоваришував з Еббі, юною вампіркою, яка оселилася по сусідству. У міру того, як їхні стосунки поглиблюються, Оуен починає розуміти справжню природу Еббі та небезпеку, що її оточує.

Останнє вигнання диявола

Рейтинг IMDB: 5.6/10

Жанр: жахи

Країна: США; Тривалість: 1год 27хв; Рік: 2010

Продюсер: Елай Рот

"Останнє вигнання диявола" – американський надприродний фільм жахів 2010 року, знятий режисером Денієлом Стеммом. У фільмі Патрік Фабіан грає роль євангелічного священника, який розчарувався у житті, який погоджується взяти участь у документальному фільмі про екзорцизм.

Преподобний Коттон Маркус, який зневірився священник-євангеліст, погоджується провести екзорцизм над молодою дівчиною на ім'я Нелл. Готуючись до обряду вигнання нечистої сили, він починає підозрювати, що стан дівчини може бути не надприродним.

Астрал

Рейтинг IMDB: 6.8/10

Жанр: жахи

Країна: США; Тривалість: 1год 43хв; Рік: 2010

Продюсер: Джейсон Блюм

"Астрал" – американський надприродний фільм жахів 2010 режисера Джеймса Вана. У фільмі Патрік Вілсон та Роуз Бірн грають подружню пару, чий син впадає в кому і стає судиною для злих духів. Успіх фільму породив три сиквели.

Після того як їхній син впав у таємничу кому, Ренаї та Джош Ламберт переїжджають у новий будинок. Коли вони починають відчувати дедалі дивніші та жахливі явища, вони розуміють, що їхній син не в комі, а перебуває в полоні у злісних духів на астральному рівні. Тепер подружжя має боротися за порятунок життя сина та власної душі.

