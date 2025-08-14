Сухо, переважно сонячно та до +30: прогноз погоди в Україні на 15 серпня

До завершення літа залишилося лише два з половиною тижні, тож саме час встигнути насолодитися теплими днями, адже погода в Україні наразі залишається приємною. Найближчий період в країні визначатиме антициклон Julia, який забезпечить майже повсюдно суху та переважно сонячну погоду.

Температура коливатиметься у межах +23…+28 °С, а на Закарпатті та в Криму місцями підніметься до +30 °С. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

"Спека ще прийде, але поки що маємо температурний комфорт", – зазначила Діденко.

У Києві 15 серпня очікується суха, сонячна і комфортно тепла погода з температурою близько +25 °С.

Втім, за прогнозом синоптикині, вже наприкінці тижня в окремих регіонах стане значно прохолодніше. Зокрема, у неділю, 17 серпня, сильна спека збережеться на півдні, сході та в центрі країни, де температура сягне +30...+36 °С. Натомість у західних і північних областях того дня буде значно свіжіше — не вище +20...+25 °С.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що кліматологи б’ють на сполох, прогнозуючи пів року літа та мінімум прохолоди в Україні.

