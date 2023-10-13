Пятница 13-го: как проводить этот день, что можно и чего нельзя делать, народные поверья

'Пятница 13' имеет таинственные последствия, так как провести этот день

Пятница 13-го, также известная как день неприятностей, занимает важное место в народной культуре благодаря распространенным предрассудкам и мифам. Люди остаются осторожными и настороженными в ожидании потенциальных неприятностей в этот день.

История пятницы 13-го интригует. С медицинской точки зрения это считается фобией, в то время как психологи и психотерапевты называют ее "параскаведетриафобией", охватывающей страх перед пятницей 13-го.

Одно из распространенных объяснений происхождения пятницы 13-го, популярное в книгах по альтернативной истории и эзотерике, связано с историей ордена тамплиеров. Именно в пятницу, 13 октября 1307 года, французский король Филипп IV приказал арестовать и казнить всех членов ордена, включая его высшее руководство. По легенде, эти обреченные особы прокляли короля.

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Интересно, что во второй половине 20-го века термин "пятница 13-го" приобрел еще большую популярность благодаря серии фильмов ужасов, выпущенных под тем же названием, первая часть которых вышла на экраны в 1980 году.

Когда речь идет о "Пятнице 13-го", есть некоторые вещи, которых следует избегать. Желательно не экспериментировать бездумно со своим здоровьем, с осторожностью заниматься спортом и тяжелой атлетикой, воздержаться от чрезмерного употребления жидкости, не строить долгосрочные планы, не обсуждать мечты, не искать новую работу, не зацикливаться на злых или демонических мыслях, не посещать бани, не вступать в споры, не прибегать к импульсивным действиям, не ходить под стремянкой.

Однако есть и положительные моменты, связанные с пятницей 13-го. Рекомендуется сохранять позитивный настрой и загадывать желания для себя и своих близких.

Кроме того, с этим мистическим днем связаны разные предрассудки и приметы. Считается, что растения могут перестать расти или приносить плоды. Отправляясь в дальние поездки в этот день, можно столкнуться с неприятностями в дороге.

Одалживать деньги рассматривается как потенциальная угроза финансовой удачи. Не рекомендуется думать о чем-нибудь плохом, стоя в этот день перед зеркалом. Также не рекомендуется чрезмерно веселиться, поскольку можно навлечь на себя несчастье.

Напомним, мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей и почему люди желают здоровья, когда другие люди чихают.

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