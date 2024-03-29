Рекордні резерви НБУ та удар по енергетиці

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Дуже тихий, але досі позитивний тиждень вийшов на американських ринках. Більшість вже морально, а хтось і фізично, перебував на великодніх канікулах, які ще й визначили короткий характер цього тижня, бо у католицькому світі починають святкувати Великдень вже у п’ятницю.

За цей тиждень індекс S&P500 додав лишень 13 пунктів, завершив квартал на відмітці у 5254 пунктах. Що знов стало історичним максимумом, а сам квартал для ринків вийшов чи не найкращим з 2013 року. Близько 40% торгових сесій цього кварталу завершувалось досягненням якогось чергового історичного максимуму. Так що фраза про те, що ринки втратили страх має певний сенс. А сам індекс додав за квартал близько 10%. Цікаво, що найбільшою невдахою серед великих компаній стала Тесла Ілона Маска. За цей квартал компанія тепер вже не найбагатшої людини у світі, нехай він і стверджує, що його інтерес до кетаміну і допомагає інвесторам, втратила 29% капіталізації. Тобто похудала майже на третину, краще, ніж сам Маск, коли сидів на Оземпіці.

Втрата страху призводить в першу чергу до того, що ринки просто ігнорують погані новини. От і цього тижня інвестори і спекулянти, ті, які, звісно, не були на Багамах і не намагались зробити селфі із Тейлор Свіфт, майже не звернули увагу на виступ одного із топ-менеджерів ФРС, який намагався довести до ринку, що регулятор не має поспішати із зниженням ставок. Або той факт, що інвестори знов знайшли собі акцію-мем, розганяючи іі вартість до небес. Цього разу це компанія Дональда Трампа, який, якщо вірити ринку, може тепер вважатися справжнім мільярдером, для якого не проблема зібрати судову заставу, чи то у 400 млн доларів, чи то у 100 млн доларів. Що, правда, не дозволяє йому ніяк вийти в кеш і залишає його виключно віртуальним мільярдером. Компанія і акція імені Трампа, в яку зашита його соц мережа, торгується так, наче всі перебігли з фейсбуку, твіттера і навіть однокласників. В попередні моменти, коли на ринку було дуже багато грошей і дуже мало ідей що з ними робити, ми вже не раз бачили такі акції, які вилітали до небес, а потім обнулялись і зникали з горизонту. А зараз Трампу допомагає не тільки стан ринків, але й передвиборчій хайп. Причому не важливо навіть те, що за останні тижні його позиції трошки послабились.

Нафта залишається досить дорогою. Зранку у п’ятницю барель бренту коштує 87 доларів. І це незважаючи на китайські побоювання, де знов всі дивляться на нерухомість і на банки, які під цю нерухомість кредитували, що призвело, наприклад, до різкого падіння ціни на метал. Окремою і локальною історією залишається ринок какао бобів, який мало кого хвилює, окрім людей, що жити не можуть без шоколаду. Кілька років поганих врожаїв і ось на ринку вже дефіцит, який розганяє ціни. І в результаті Великодні яйця стають меншими, пропорційно до щастя, які вони приносять. І наганяють додатковий сум на польських фермерів, які і Великдень дуже люблять, і на їх нещастя живуть не в тому кліматичному поясі і не можуть вирощувати какао боби, фокусуючи на тих агро товарах, ціна на які падає. Цього тижня вже майже не було обстрілів з боку України російських НПЗ, і ринок знаходив інши виправдання для високої ціни нафти. Яка, що правда, трималась на певному рівні, але не йшла в гору. Самі обстріли поки що не призвели до якоїсь значної кризи у російський економіці. Росія почала імпортувати більше бензину з Білорусі, було зафіксоване певно зростання цін, в межах 10%, проте з іншого боку Росія почала експортувати більше сирої нафти, ціна якої залишається загадкою, проте вона точно прив’язана до ринкових коливань. Інша історія, що посилення санаційного тиску призвело до того, що росіянам все важче отримати платежі за свою нафту і на цьому тижні стало відомо, що багато китайських і не тільки банків відмовились проводити транзакції, побоюючись американського Мінфіну. Тому скільки грошей реально зараз приходить в Росію залишається загадкою.

Український ринок єврооблігацій відчув на собі загальний позитивний фон світових ринків. Після стрімкого росту попереднього тижня зростання суверенних паперів вже мало досить обмежений характер. Зате підхопили прапор варанти. Покупці в яких активізувались, почувши позитивні сигнали від МВФ. Думаючи, що Фонд не буде зараз наполягати на черговій реструктуризації варантів, а значить можна радіти динаміці українського ВВП і такі очікувати значні платежі за кілька років. Як раз в тему вийшов перегляд данних по ВВП за 2023 рік, фінальна цифра якого склала 5,3%. В результаті, ціна варантів підскочила до 55% від номіналу. Ще далеко від стелі у 100%, вище якої ринок не може вирости, розуміючи, що саме там включається опція стелі з боку Мінфіну, який у попередній реструктуризації забронював за собою право викупу цих інструментів саме по цій ціні. В корпоративному сегменті інша історія. Страждає більше всіх ДТЕК, разом із тримачами їхніх цінних паперів. Обстрілі енергетичної інфраструктури росіянами, які, судячи з усього, мстяться за свої НПЗ, призвели до втратили великої кількості виробничих потужностей компанії. І так саме привели до значного падіння ціни єврооблігацій.

На внутрішньому ринку Нацбанк продовжує експерименти, дозволяючи гривні відходити від дому все на більшу відстань. Причому ці коливання, а гривня ходить як туди, так і назад, поступово підвищують курс національної валюти. Спрямовуючи іі ближче до рівня в 40 гривень за долар, який, так чи інакше, очікують всі учасники ринку. Причому Нацбанк це робить не тому, що на нього тиснуть непереборні обставини. У березні загальний обсяг зовнішньої допомоги сягнув 9 млрд доларів, рекордний рівень за всю історію. Що означає і відповідне зростання резервів НБУ, до нового рекордного рівня. На цьому тлі паніка відсутня, що дає регулятору додатковий стимул провести перехід до більш логічного курсу саме зараз. Зранку в п’ятницю курс на міжбанку знаходиться десь на рівні 39,15 гривень за долар. А сірий ринок продовжує ходити як прив’язаний до ринку міжбанківського. А Мінфін продовжує знижувати ставки при розміщенні ОВДП, використовуючи зниження облікової ставки НБУ. І вже другий вівторок поспіль уряду вдається розмістити свої борги з трошки нижчим рівнем дохідності.