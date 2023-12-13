4 переваги паростків пшениці

Насичений, яскраво-зелений колір, специфічний трав'яний смак та безліч корисних властивостей - вітграс або паростки пшениці здавна застосовують у давній східній медицині Аюрведі для лікування різних захворювань. Поціновувачі нетрадиційної медицини впевнені: вживання рослини сприяє здоров'ю та довголіттю.

Дослідники Нью-Йоркського онкологічного центру провели кілька досліджень та підтвердили переваги рослини. Хоча на думку експертів, цих даних надто мало, однак паростки пшениці мають потенційну користь для здоров'я.

Високий рівень поживних речовин

Вважається, що саме зелене листя молодої пшениці найбільш корисне для організму. Щоб виростити пирій, насіння пшениці має прорости у воді протягом 7-10 днів, після чого збирають листя. Волокнисте листя паростків пшениці складно перетравлювати, тому з нього зазвичай готують сік.

"Хоча існує безліч видів пшениці, найпоширенішим із них є triticum aestivum, тобто м'яка пшениця. З її зелених паростків роблять сік чи сухий порошок", - говорить дієтолог і тренер із діабетичного навчання та здоров'я Глорія Ксінос.

На думку експертки, паростки пшениці мають безліч потенційних переваг для здоров'я, однак досі немає конкретних клінічних досліджень, які вивчали б їх вплив на організм людини. Рослина містить вітаміни групи В, а також вітаміни А, С, Е та К.

"Простки пшениці - найкраще джерело вітамінів та мінералів, антиоксидантних сполук і біофлавоноїдів, таких як апігенін", - вважає дипломований дієтолог Медичного центру Тафтса в Бостоні Ханна Вольф.

Апігенін - це флавоноїд, фітохімічна сполука із протизапальними властивостями, яка міститься в рослинах, фруктах, овочах та листях рослин. Хоча паростки пшениці містять різноманітний профіль поживних речовин, важливо також підтримувати здорові звички харчування, - вважають експерти.

"Жодна їжа, сполука чи добавка, включаючи паростки пшениці, не можуть компенсувати погане харчування або замінити збалансоване харчування", - стверджує лікарка Ксінос.

На думку дієтолога, заміна оброблених харчових продуктів із високим вмістом цукру, жирів та солі на різні фрукти, овочі, цільнозернові, горіхи та насіння – найкращий спосіб покращити здоров'я.

Як паростки пшениці підтримують імунне здоров'я?

Міцна імунна функція має вирішальне значення для здоров'я, оскільки саме імунна система захищає організм від інфекцій, небезпечних вірусів та захворювань. Невелике клінічне дослідження, у якому брали участь пацієнти із раком товстої кишки, продемонструвало потенційну користь соку паростків пшениці для імунної системи.

У дослідженні 2020 року взяли участь 50 пацієнтів із раком товстої кишки, які пройшли хіміотерапію після операції. Дослідники виявили: у тих, хто щоденно споживав 60 мл соку паростків пшениці під час хіміотерапії, спостерігалися ознаки кращого імунітету, ніж у учасників, які цього не робили.

Паростки пшениці можуть зменшити симптоми виразкового коліту.

Виразковий коліт - це хронічне аутоімунне захворювання, яке викликає запалення у товстій та прямій кишці. Наприклад, лише у США захворювання вражає приблизно 600-900 тис. людей. Невелике дослідження продемонструвало поліпшення симптомів у пацієнтів із виразковим колітом, які споживали харчову добавку паростків пшениці. На думку експертів, це пов'язано з протизапальними властивостями рослини.

Знижує високий рівень заліза

Так званий мієлодиспластичний синдром - це група з приблизно восьми захворювань, таких як рефрактерна анемія, при якій незрілі клітини крові кісткового мозку людини не розвиваються у здорові клітини крові. Одним із методів лікування цього синдрому є часті переливання крові, що може спричинити шкідливе накопичення заліза. Мієлодиспластичний синдром щорічно діагностується приблизно у 10 000 осіб, зазвичай у людей старше 70 років.

Невелике дослідження 2017 року, проведене доктором медичних наук Інституту раку Дани Фарбер Девідом М. Стінсмою, показало: пацієнти із трансфузійно-залежним мієлодиспластичним синдромом змогли знизити рівень заліза, приймаючи добавки з паростків пшениці.

Ризики та побічні ефекти паростків пшениці

Вживання паростків пшениці може мати певний ризик. "Потенційні побічні ефекти включають нудоту та запор", - стверджує доктор Вольф. Деяким людям може бути важко ковтати сік через насичений трав'янистий присмак. Крім того, безпечних доз добавки для вагітних жінок не визначено.

Ще однією потенційною проблемою є мікробне забруднення. Вітграс схильний до утворення цвілі залежно від того, як він вирощується, - попереджають експерти. Дієтологи також підкреслюють: чимало зелених порошків містять паростки пшениці, і, як і більшість харчових добавок, їх вживання погано регулюється. Паростки пшениці також можуть бути потенційним алергеном для деяких людей.

Харчову добавку можна придбати у вигляді порошку, пігулок чи соку. Один із найпопулярніших способів вживання паростків пшениці – це пити їх у вигляді соку. Порошок або листя також можна додавати до смузі чи улюблених соків.

Паростки пшениці також можуть стати оригінальним і корисним інгредієнтом для салатів. Незважаючи на безліч корисних властивостей рослини, дослідження не встановили оптимальний спосіб її вживання, тому перед прийомом добавки варто порадитись із лікарем.