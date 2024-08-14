'Блін', 'капєц' та 'тіпа': як замінити слова-паразити 'солов'їною'

Слова-паразити – це слова або словосполучення, які часто безпідставно вживаються в мовленні та не несуть жодного смислового навантаження. Вони ніби паразитують на мові, заповнюючи паузи, підсилюючи емоційність або просто звичкою.

Замінюючи точні та яскраві слова, слова-паразити роблять мовлення біднішим і менш виразним. Часте вживання слів-паразитів може свідчити про низький рівень культури мовлення.

Міжнародний культурний портал "Експеримент" цитує лінгвіста Ольгу Сіверську, яка рекомендує замінити "простацькі паразити" звичними "літературними" словами.

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Мовознавці зауважують, що зайві слова ускладнюють сприйняття інформації та можуть призвести до непорозумінь. Багато слів-паразитів стають звичкою, особливо в розмовному мовленні. Іноді люди використовують слова-паразити через брак словникового запасу.

Щоб позбутися слів-паразитів, замініть їх на інші слова, шукайте синоніми та точні вирази.

Для прикладу слова "ну", "ось", "типу", "еее", "чуєш", "значить" можна замінити га "як і передбачалося", "після чого", "я вважаю, що", "на мою думку", "думаю, можна з впевненістю сказати", "тим часом".

Замість звичного "капєц" вимовіть "лишенько", "дідько", "трясця", "жах".

"Блін" замініть словосполученням "йолі-квасолі", "до біса", чи словами "грець", "дідько", "трясця".

"Кстаті" замініть на відповідники "до речі", "між іншим", "до того ж".

"Тіпа" має такі відповідники: "як", "ніби", "наче", "подібно", "у вигляді".

"Карочє" – "словом".

"Вопшєто" – "узагалі/взагалі", чи "узагалі-то".

"Канєшно" – "звісно", "аякже", "авжеж".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як українською мовою сказати слово "удача".

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