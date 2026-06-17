Що робити якщо не зʼявилась бронь у Резерв+: пояснення юристів

Частина українців може оформити відстрочку від мобілізації через бронювання у застосунку "Резерв+". Однак іноді відображення статусу "заброньований" затримується з технічних або організаційних причин.

Юристи порталу Юристи.UA пояснили, чому в окремих випадках користувачі не бачать підтвердження бронювання. Адвокат Владислав Дерій зазначає, що затримки можуть виникати через кілька поширених факторів.

Головні історії дня

Серед них — технічні збої в роботі "Дії", статус резервіста, а також несинхронізованість даних між реєстром "Оберіг" і суміжними державними базами, зокрема Пенсійного фонду. Окремо він звертає увагу на ситуації, коли вже вичерпано ліміт заброньованих працівників.

Читайте також: Як перевірити наявність штрафа від ТЦК: пояснення юриста

Інший юрист, Юрій Айвазян, підтверджує, що певні затримки під час оформлення бронювання у "Резерв+" дійсно можливі. Водночас він наголошує: якщо система не показує відмову, підстав для занепокоєння немає. За його словами, з’ясувати причину затримки зазвичай може відповідальна особа на підприємстві через взаємодію з ТЦК.

Юрист В’ячеслав Кирда додає, що в стандартних випадках процес бронювання зазвичай триває до 72 годин.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити заброньованому у разі мобілізації.

Хочете отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні — підписуйтесь на наш Telegram-канал!