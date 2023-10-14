Експерти назвали 9 найефективніших порад, які допоможуть заощаджувати гроші на щоденних витратах

Багато людей щодня стикаються з питаннями імпульсивних та необдуманих витрат коштів, що надалі примушує їх обмежувати себе в економічних питаннях. Існує багато людей, які шукають способи правильно економити гроші, не відмовляючи собі у задоволеннях та одночасно забезпечуючи собі фінансовий запас.

Журналісти Відкритого готові поділитися корисними порадами з питань фінансової ефективності. Ця стаття містить рекомендації, як керувати своїми фінансами належним чином та вивчити мистецтво економії.

Читайте також: П'ять порад, як обмежити втрату тепла у будинку та квартирі

Спосіб 1: Складання бюджету

Один з ключових способів правильного управління фінансами - це створення бюджету. По-перше, важливо розподілити свої доходи на основні та додаткові витрати. Це допоможе зрозуміти, на що саме ви витрачаєте кошти. Наступним кроком є ідентифікація "зайвих" витрат та їх скорочення. Ретельна організація бюджету дозволяє краще розуміти, як керувати фінансами та як підтримувати фінансову стабільність. Для цього записуйте всі ваші доходи та витрати щомісяця, а потім розділіть їх на основні та додаткові. Змініть розмір додаткових витрат та замініть їх більш обґрунтованими варіантами.

Спосіб 2: Розумне купування продуктів

Планування покупок наперед допомагає знаходити продукти зі знижками та використовувати купони для зменшення витрат. Перед покупками важливо визначити, на які товари можна знайти знижки, та дізнатися про наявність купонів. Також варто розглянути можливість заміни деяких продуктів на більш економні аналоги з тривалим терміном придатності.

Спосіб 3: Купівля одягу та взуття на розпродажах

Придбання одягу та взуття на розпродажах допомагає заощадити гроші. Важливо відстежувати розпродажі та сезонні знижки. Купуючи базові речі, які залишаються актуальними протягом тривалого часу, ви можете заощадити значні кошти. Також розгляньте можливість придбання одягу на стокових майданчиках або у секонд-хендах.

Спосіб 4: Відмова від непотрібних послуг та передплат

Ретельний аналіз ваших щомісячних витрат на різні послуги та передплати допоможе визначити, які з них можна вважати зайвими. Одного разу зрозумівши, які послуги є менш важливими, ви зможете відмовитися від них, щоб зменшити свої витрати.

Спосіб 5: Скорочення витрат на транспорт

Використання громадського транспорту чи велосипеда замість автомобіля може допомогти зменшити витрати на транспорт. Також спільні поїздки з колегами чи друзями можуть бути не лише більш економічними, але й позитивно вплинути на ваш настрій.

Спосіб 6: Економія на комунальних послугах

Оплата комунальних послуг, включаючи опалення, кондиціонування повітря, електрику та водопостачання, становить значну частину бюджету. Зменшення витрат на комунальні послуги може бути досягнуте шляхом економії енергії. Для цього вимикайте електроприлади, які не використовуєте, замінюйте звичайні лампочки на енергоефективні та інші заходи для зменшення енергоспоживання.

Читайте також: Названо частину будинку, через яку втрачається найбільше тепла

Спосіб 7: Використання безкоштовних ресурсів

Існує безліч безкоштовних ресурсів, які можна використовувати для економії грошей. Наприклад, ви можете користуватися безкоштовними додатками та програмами, відвідувати бібліотеки для безкоштовного читання книг, відвідувати музеї та виставки з безкоштовним входом, а також користуватися різними сайтами та форумами для знаходження безкоштовних матеріалів та інформації.

Спосіб 8: Уникнення зайвих штрафів та пені

Сплата штрафів та пені може значно збільшити витрати. Дотримання правил дорожнього руху та місцевих законів, а також вчасна оплата кредитів та рахунків, допоможе уникнути зайвих витрат.

Спосіб 9: Закупівля товарів з підвищеною довговічністю

При придбанні товарів, таких як електроніка, побутова техніка та меблі, важливо звертати увагу на якість та довговічність. Навіть якщо вартість деяких товарів трохи вища, це може бути вигідніше, оскільки ці покупки зазвичай є більш економічно вигідними в довгостроковій перспективі. Це допомагає зменшити ризик необхідності частої заміни і ремонту товарів. Також важливо вивчити відгуки та рекомендації перед придбанням, а також враховувати гарантії від виробників.

Раніше ми писали, як скоротити витрати на електроенергію і при цьому не пожертвувати комфортом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!