Коли подавати заяву на пенсію за віком, щоб не втратити гроші 

В Україні при оформленні пенсії важливу роль відіграють норми законодавства, зокрема щодо строків подання заяви. Вчасно обране звернення до Пенсійного фонду може вплинути на розмір майбутніх виплат і дозволяє уникнути втрати частини коштів.

Про це повідомляють у Пенсійному фонді України.

Терміни подання заяви

Щоб пенсія була призначена з першого дня після досягнення пенсійного віку, заяву потрібно подати у визначені строки:

не раніше ніж за 1 місяць до дня народження;

не пізніше ніж через 3 місяці після дня народження.

Якщо дотриматися цього проміжку, виплати призначаються з наступного дня після досягнення пенсійного віку, і людина не втрачає кошти.

Якщо ж звернутися пізніше ніж через три місяці, пенсію нарахують лише з моменту подання заяви — за пропущений період компенсації не передбачено.

Важливі нюанси оформлення

Юристи зазначають, що правильний вибір дати звернення може вплинути на розмір виплат. Зокрема, якщо день народження припадає на останній квартал року, інколи вигідніше подати заяву вже наступного року — за умови дотримання встановленого тримісячного строку після досягнення пенсійного віку.

Такий підхід може вплинути на розрахунок пенсії, адже застосовуються оновлені показники, що інколи дозволяють збільшити суму виплат.

Також важливо, що при розрахунку враховується страховий стаж і дохід на момент звернення. Якщо останній місяць перед поданням заяви має вищу зарплату, доцільно трохи зачекати. У разі однакового або нижчого доходу це не матиме суттєвого впливу.

Відтермінування подання заяви навіть на кілька тижнів може додати ще один місяць стажу та вплинути на середній заробіток, що потенційно підвищує розмір пенсії.

Юристка Тетяна Ходіневич рекомендує обирати оптимальний варіант: або подати заяву заздалегідь, щоб швидше отримати призначення виплат, або трохи почекати, щоб максимально вигідно врахувати останні дані щодо стажу та доходу.

Як подати заяву

Подати документи можна кількома способами:

особисто — у сервісному центрі Пенсійного фонду;

— у сервісному центрі Пенсійного фонду; онлайн — через вебпортал електронних послуг ПФУ (за наявності кваліфікованого електронного підпису);

— через вебпортал електронних послуг ПФУ (за наявності кваліфікованого електронного підпису); поштою або через уповноважену особу (за наявності нотаріальної довіреності).

Необхідні документи

Для оформлення пенсії зазвичай потрібні:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

документи, що підтверджують стаж (трудова книжка, дипломи, військовий квиток тощо);

довідка про доходи — у разі необхідності.

