Низька ціна та висока якість: топ найкращих бюджетних авто

Попри постійне зростання цін на нові автомобілі, на ринку все ще можна знайти моделі, які залишаються доступними та водночас перевершують конкурентів у своїх сегментах.

Toyota Corolla знову підтверджує репутацію одного з найнадійніших і найкращих бюджетних автомобілів. Механік Алан Гельфанд, власник сервісу German Car Depot, відзначає її як модель із ідеальним співвідношенням вартості та якості. Про це пише GoBankingRates.

Він підкреслює, що Corolla відома економічною витратою палива, довговічною силовою установкою, сучасними системами безпеки та невисокою вартістю обслуговування. Більш того, цей автомобіль добре тримає свою ціну на вторинному ринку.

Hyundai Elantra стала ще одним прикладом доступного, але високоякісного авто. За останні роки бренд значно покращив рівень надійності, що сприяло зростанню популярності моделі у США. За словами Гельфанда, успіх Elantra забезпечують сучасні технології, привабливий дизайн і тривала гарантія на силову установку.

Kia Seltos привернув увагу завдяки новій базовій версії з переднім приводом, яка з’явилася у 2025 році. Саме це дозволило знизити стартову вартість моделі. Генеральний директор CarEdge Зак Шефска пояснює, що нова комплектація LX зробила Seltos одним із найпривабливіших варіантів у сегменті компактних кросоверів.

Subaru Crosstrek вирізняється тим, що навіть у початковій версії пропонує повний привід — рідкість для автомобілів цього цінового рівня. Гельфанд наголошує, що саме ця особливість робить Crosstrek найвигіднішим вибором серед бюджетних повнопривідних моделей.

Dodge Durango R/T Plus — найбільша та найдорожча модель у рейтингу — пропонує потужний мотор V8 та місткий салон із трьома рядами сидінь. Шефска рекомендує звертати увагу саме на цю комплектацію, адже вона забезпечує оптимальне співвідношення ціни та набору функцій.

Такий перелік демонструє, що навіть у 2025 році на ринку залишаються нові автомобілі, здатні забезпечити гарну якість за помірною вартістю.

