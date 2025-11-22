Низкая цена и высокое качество: топ лучших бюджетных авто

Несмотря на постоянный рост цен на новые автомобили, на рынке все еще можно найти модели, которые остаются доступными и одновременно превосходят конкурентов в своих сегментах.

Toyota Corolla снова подтверждает репутацию одного из самых надежных и лучших бюджетных автомобилей. Механик Алан Гельфанд, владелец сервиса German Car Depot, отмечает ее модель с идеальным соотношением стоимости и качества. Об этом пишет GoBankingRates.

Он подчеркивает, что Corolla известна экономическим расходом топлива, долговечной силовой установкой, современными системами безопасности и невысокой стоимостью обслуживания. Более того, этот автомобиль хорошо удерживает свою цену на вторичном рынке.

Hyundai Elantra стала еще одним примером доступного, но качественного авто. В последние годы бренд значительно улучшил уровень надежности, что способствовало росту популярности модели в США. По словам Гельфанда, успех Elantra обеспечивают современные технологии, привлекательный дизайн и длительная гарантия силовой установки.

Kia Seltos привлек внимание благодаря новой базовой версии с передним приводом, появившейся в 2025 году. Именно это позволило снизить стартовую стоимость модели. Генеральный директор CarEdge Зак Шефска объясняет, что новая комплектация LX сделала Seltos одним из самых привлекательных вариантов в сегменте компактных кроссоверов.

Subaru Crosstrek отличается тем, что даже в начальной версии предлагает полный повод – редкость для автомобилей этого ценового уровня. Гельфанд отмечает, что именно эта особенность делает Crosstrek наиболее выгодным выбором среди бюджетных полноприводных моделей.

Dodge Durango R/T Plus – самая большая и самая дорогая модель в рейтинге – предлагает мощный мотор V8 и вместительный салон с тремя рядами сидений. Шефска рекомендует обращать внимание именно на эту комплектацию, ведь обеспечивает оптимальное соотношение цены и набора функций.

Такой список демонстрирует, что даже в 2025 году на рынке остаются новые автомобили, способные обеспечить хорошее качество по умеренной стоимости.

