ukr
русский
Соціум

Обмеження на перекази в "Ощад24/7": головні деталі для клієнтів

Анастасія Крищук

Обмеження на перекази в 'Ощад24/7': головні деталі для клієнтів
Обмеження на перекази коштів в ''Ощад24/7''. Джерело: Freepik

У державному банку "Ощадбанк" діють фіксовані ліміти на перекази через мобільний додаток "Ощад24/7". У 2025 році деякі з цих обмежень було оновлено, щоб підвищити безпеку клієнтів та захистити їх від шахрайських схем.

Про зміни повідомляють на офіційній сторінці банку у Facebook. За їхніми даними, у мобільному додатку "Ощад24/7" діють спеціальні обмеження на перекази, які покликані захистити клієнтів від шахрайства. Основні з них стосуються трьох напрямів:

  • перекази в нічний час;
  • операції, що потребують SMS-підтвердження;
  • перекази в межах встановлених особистих лімітів.

Нічний ліміт застосовується до всіх карток Ощадбанку і забороняє фінансові операції понад 10 тис. грн у цей час. Це пов’язано з підвищеною активністю шахраїв у нічний період, тож банк прагне убезпечити клієнтів.

Читайте також: Ощад24/7 не працює після поповнення мобільного: що трапилося

Денний ліміт регулює суму коштів, яку можна відправити без SMS-підтвердження на фінансовий номер телефону. На початку року ліміт складав 2 тис. грн, проте під час сплеску шахрайства його знизили до 100 грн. Після скарг клієнтів банк підняв обмеження до 1 тис. грн. Тепер при перевищенні цієї суми клієнт отримує пароль у звичайному SMS.

Ці правила закріплені постановою Національного банку України №58 "Про затвердження положення про автентифікацію та застосування посиленої автентифікації на платіжному ринку".

Як зробити переказ через застосунок

Між картками Ощадбанку:

  1. Увійти в головне меню додатку та обрати розділ "Перекази".
  2. Натиснути "Перекази між картками".
  3. Вибрати вид переказу та картку-отримувача.
  4. Вказати номер карти отримувача або відсканувати його.
  5. Підтвердити згоду на списання комісії.
  6. Натиснути "Продовжити".
  7. Ввести код із SMS або скористатися Face ID/Touch ID.

На карту іншого банку:

  1. Перейти у розділ "Перекази".
  2. Обрати "На картку іншого банку".
  3. Вказати картку відправника, номер карти отримувача та суму.
  4. Підтвердити комісію.
  5. Натиснути "Продовжити".
  6. Ввести код із SMS або скористатися Face ID/Touch ID.

Раніше ми розповідали, чому клієнти "Ощадбанку" залишаються без карток.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

БанкиУкраїнаГрошіСоціум