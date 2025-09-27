Обмеження на перекази в "Ощад24/7": головні деталі для клієнтів
У державному банку "Ощадбанк" діють фіксовані ліміти на перекази через мобільний додаток "Ощад24/7". У 2025 році деякі з цих обмежень було оновлено, щоб підвищити безпеку клієнтів та захистити їх від шахрайських схем.
Про зміни повідомляють на офіційній сторінці банку у Facebook. За їхніми даними, у мобільному додатку "Ощад24/7" діють спеціальні обмеження на перекази, які покликані захистити клієнтів від шахрайства. Основні з них стосуються трьох напрямів:
- перекази в нічний час;
- операції, що потребують SMS-підтвердження;
- перекази в межах встановлених особистих лімітів.
Нічний ліміт застосовується до всіх карток Ощадбанку і забороняє фінансові операції понад 10 тис. грн у цей час. Це пов’язано з підвищеною активністю шахраїв у нічний період, тож банк прагне убезпечити клієнтів.
Денний ліміт регулює суму коштів, яку можна відправити без SMS-підтвердження на фінансовий номер телефону. На початку року ліміт складав 2 тис. грн, проте під час сплеску шахрайства його знизили до 100 грн. Після скарг клієнтів банк підняв обмеження до 1 тис. грн. Тепер при перевищенні цієї суми клієнт отримує пароль у звичайному SMS.
Ці правила закріплені постановою Національного банку України №58 "Про затвердження положення про автентифікацію та застосування посиленої автентифікації на платіжному ринку".
Як зробити переказ через застосунок
Між картками Ощадбанку:
- Увійти в головне меню додатку та обрати розділ "Перекази".
- Натиснути "Перекази між картками".
- Вибрати вид переказу та картку-отримувача.
- Вказати номер карти отримувача або відсканувати його.
- Підтвердити згоду на списання комісії.
- Натиснути "Продовжити".
- Ввести код із SMS або скористатися Face ID/Touch ID.
На карту іншого банку:
- Перейти у розділ "Перекази".
- Обрати "На картку іншого банку".
- Вказати картку відправника, номер карти отримувача та суму.
- Підтвердити комісію.
- Натиснути "Продовжити".
- Ввести код із SMS або скористатися Face ID/Touch ID.
