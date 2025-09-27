Обмеження на перекази в 'Ощад24/7': головні деталі для клієнтів

У державному банку "Ощадбанк" діють фіксовані ліміти на перекази через мобільний додаток "Ощад24/7". У 2025 році деякі з цих обмежень було оновлено, щоб підвищити безпеку клієнтів та захистити їх від шахрайських схем.

Про зміни повідомляють на офіційній сторінці банку у Facebook. За їхніми даними, у мобільному додатку "Ощад24/7" діють спеціальні обмеження на перекази, які покликані захистити клієнтів від шахрайства. Основні з них стосуються трьох напрямів:

перекази в нічний час;

операції, що потребують SMS-підтвердження;

перекази в межах встановлених особистих лімітів.

Нічний ліміт застосовується до всіх карток Ощадбанку і забороняє фінансові операції понад 10 тис. грн у цей час. Це пов’язано з підвищеною активністю шахраїв у нічний період, тож банк прагне убезпечити клієнтів.

Денний ліміт регулює суму коштів, яку можна відправити без SMS-підтвердження на фінансовий номер телефону. На початку року ліміт складав 2 тис. грн, проте під час сплеску шахрайства його знизили до 100 грн. Після скарг клієнтів банк підняв обмеження до 1 тис. грн. Тепер при перевищенні цієї суми клієнт отримує пароль у звичайному SMS.

Ці правила закріплені постановою Національного банку України №58 "Про затвердження положення про автентифікацію та застосування посиленої автентифікації на платіжному ринку".

Як зробити переказ через застосунок

Між картками Ощадбанку:

Увійти в головне меню додатку та обрати розділ "Перекази". Натиснути "Перекази між картками". Вибрати вид переказу та картку-отримувача. Вказати номер карти отримувача або відсканувати його. Підтвердити згоду на списання комісії. Натиснути "Продовжити". Ввести код із SMS або скористатися Face ID/Touch ID.

На карту іншого банку:

Перейти у розділ "Перекази". Обрати "На картку іншого банку". Вказати картку відправника, номер карти отримувача та суму. Підтвердити комісію. Натиснути "Продовжити". Ввести код із SMS або скористатися Face ID/Touch ID.

