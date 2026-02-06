Очікується магнітна буря червоного рівня: прогноз на 6 лютого

У четвер, 6 лютого, сонячна активність дещо знизиться, однак геомагнітна ситуація залишатиметься напруженою. За прогнозами, магнітна буря досягне рівня К-індексу 4,7, що відповідає жовтій зоні небезпеки.

Про це повідомляє сервіс meteoagent з посиланням на дані Британської геологічної служби. Фахівці зазначають, що швидкість сонячного вітру залишається підвищеною. Це пов’язано з тривалими наслідками викиду корональної маси, а також можливим впливом швидкісного потоку, який формується корональною дірою на Сонці. У найближчий час не виключаються короткочасні геомагнітні збурення рівня STORM G1, після чого ситуація має поступово стабілізуватися.

Медики нагадують, що магнітні бурі можуть позначатися на самопочутті, особливо у людей із хронічними захворюваннями, проблемами серцево-судинної системи або підвищеною метеочутливістю. Щоб зменшити можливий негативний вплив, лікарі рекомендують дотримуватися повноцінного режиму сну, стежити за достатнім споживанням води, обирати легку їжу та утриматися від вживання алкоголю.

