Очікується жовтий рівень геомагнітної активності: прогноз на 22 січня

Геомагнітні коливання можуть позначитися на самопочутті багатьох людей. Найчастіше фіксуються головний біль, підвищена втомлюваність, дратівливість і відчуття емоційного напруження.

В четвер, 22 січня, очікується зниження сонячної активності до К-індексу 4. Цей показник належить до жовтого рівня і вважається помірним, із мінімальним ризиком для здоров’я. Водночас варто враховувати, що прогнози магнітних бур можуть коригуватися, адже дані оновлюються кожні три години. Про це повідомляє NOAA.

Читайте також: Вченим вдалось визначити, чим пахне у космосі: результат вражає

Магнітні бурі виникають унаслідок потужних спалахів на Сонці, під час яких у космічний простір викидаються заряджені частинки. Досягнувши Землі, вони взаємодіють з її магнітосферою, провокуючи геомагнітні збурення.

Під час сильних бур можливі перебої у роботі супутникових систем, навігації та зв’язку, що також варто брати до уваги. Щоб полегшити вплив геомагнітної активності на організм, фахівці радять дотримуватися режиму сну, уникати перевтоми, помірно рухатися та частіше бувати на свіжому повітрі.

Нагадаємо, ми вже писали, де в Україні буде найхолодніше у перші дні нового року.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!