Переговори Віткоффа та путіна у Кремлі: про що говорили

У ніч на 23 січня в російському місті Пенза внаслідок атаки безпілотників спалахнула пожежа на території нафтобази. Згідно з уточненою інформацією, сили протиповітряної оборони нібито знищили чотири безпілотники.

Про це повідомили губернатор Пензенської області Олег Мельниченко у соціальних мережах, російські ЗМІ, а також Міністерство оборони РФ у Telegram. За словами губернатора, він перебуває безпосередньо на місці події. Уламки одного з них впали на територію нафтобази, що й спричинило загоряння. На місці інциденту продовжують працювати екстрені та оперативні служби.

Російська влада заявляє, що внаслідок події обійшлося без загиблих і постраждалих. Для ліквідації пожежі залучили 46 рятувальників та 14 одиниць спеціальної техніки.

Згодом у Міністерстві оборони РФ повідомили, що протягом минулої ночі засоби ППО начебто перехопили та знищили 12 українських безпілотників. За версією відомства, сім дронів було збито над Білгородською областю, два — над Воронезькою, а по одному — над Брянською, Пензенською та Астраханською областями.

Водночас російське оборонне відомство традиційно не розкриває інформацію про загальну кількість безпілотників, які брали участь в атаках на військові та енергетичні об’єкти на території Росії, а також про те, скільки з них досягли своїх цілей.

Раніше ми розповідали, що дрони атакували російський Волгоград, було влучання в НПЗ.

