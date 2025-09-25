Президентка Єврокомісії допустила варіант збиття літаків рф у разі порушення повітряного простору країн НАТО

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не виключила можливості збивання російських літаків, які безкарно заходять у повітряний простір держав Європи. У своїй промові фон дер Ляєн наголосила: "Моя позиція — ми маємо захищати кожен квадратний сантиметр нашої території. І це означає: якщо відбувається вторгнення в наш повітряний простір, то — звісно ж, після чіткого попередження — варіант зі збиттям такого літака залишається на розгляді".

Про це політикиня сказала в інтерв’ю CNN. За повідомленнями, 19 вересня російські МіГи близько 12 хвилин перебували у повітряному просторі Естонії над Фінською затокою.

