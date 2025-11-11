Програма Зеленського 'УЗ-3000': як пенсіонеру скористатись безкоштовними подорожами Укрзалізницею

Уже в грудні в Україні стартує нова ініціатива "УЗ-3000", за якою кожен громадянин отримає 3 000 безкоштовних кілометрів для подорожей залізницею по країні. Квитки можна буде придбати онлайн через офіційний застосунок "Укрзалізниці".

Генеральний директор компанії Олександр Перцовський у коментарі для 24 Каналу пояснив, як скористатися програмою тим, хто не має смартфона чи не користується додатком. Про це пише 24 tv.ua.

За його словами, соціальні служби зможуть допомогти людям похилого віку отримати квитки або встановити необхідний застосунок.

Перцовський наголосив, що ця програма створена насамперед для літніх українців, які часто не мають змоги подорожувати через вартість квитків. Водночас вони більш гнучкі у виборі часу і можуть вирушати у поїздки поза годинами пік.

"Найбільш ефективною буде співпраця Укрзалізниці з організаціями, які підтримують людей похилого віку. Разом можна організовувати для них денні подорожі — наприклад, до Львова, Ужгорода чи інших туристичних міст, залучаючи місцеві музеї, кав’ярні та культурні заклади", — додав очільник компанії.

