Шантаж Трампа щодо Гренландії: ЄС готує відповідь

Європейський Союз готує жорстку відповідь на заяви президента США Дональда Трампа щодо можливого встановлення контролю над Гренландією. У Брюсселі розглядають два сценарії тиску на Вашингтон: запровадження масштабних мит на американський імпорт загальною вартістю до 93 мільярдів євро або обмеження доступу компаній зі США до єдиного ринку ЄС.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на європейських посадовців і дипломатів. За інформацією видання, нинішнє загострення стало найсерйознішою кризою у трансатлантичних відносинах за кілька десятиліть. Ситуацію вже обговорили посли всіх 27 країн-членів ЄС, аби надати європейським лідерам інструменти впливу напередодні запланованих контактів із Трампом на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який стартує цього тижня.

За словами учасників перемовин, у Брюсселі формують так званий "набір заходів у відповідь", що складається з двох ключових напрямів. Перший передбачає відновлення дії переліку мит на американські товари обсягом 93 мільярди євро. Цей список було підготовлено ще торік, але його застосування тимчасово призупинили до 6 лютого, щоб не допустити повноцінної торговельної війни.

Другий варіант вважається значно жорсткішим — йдеться про застосування "Інструменту протидії примусу" (Anti-Coercion Instrument, ACI). Механізм, ухвалений у 2023 році, досі жодного разу не використовувався. Він дозволяє ЄС обмежувати інвестиції та блокувати експорт послуг, що може суттєво вдарити по американських технологічних корпораціях на європейському ринку.

Найактивніше за використання ACI виступає Франція. Париж уже координує позицію з Берліном, а міністри фінансів двох країн планують окрему зустріч перед загальноєвропейським обговоренням. Водночас більшість держав ЄС схиляються до того, щоб спочатку спробувати дипломатичний діалог із Трампом, поєднуючи жорсткість із готовністю до переговорів.

Один із європейських дипломатів, обізнаний із перебігом дискусій, зазначив, що методи американського президента сприймаються в Європі як відвертий тиск. Водночас, за його словами, ЄС має чіткі інструменти для відповіді, але прагне залишити простір для деескалації й дати Трампу можливість змінити позицію без відкритого конфлікту.

Інший європейський чиновник підкреслив, що погрози щодо Гренландії цілком підпадають під критерії застосування ACI, оскільки йдеться про класичний приклад політичного примусу.

Як попереджувальний сигнал найбільші фракції Європейського парламенту вирішили відкласти голосування про зниження мит на американські товари, яке планувалося в межах раніше досягнутих домовленостей.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз рішуче відстоюватиме суверенітет Гренландії та Королівства Данія, а також захищатиме власні стратегічні економічні й безпекові інтереси.

Через загострення ситуації в Давосі терміново змінили порядок денний зустрічей радників із національної безпеки західних країн. Замість виключного фокусу на мирних переговорах щодо України значну частину обговорень присвятять кризі навколо Гренландії.

Тим часом міністр фінансів США Скотт Бессент відкинув можливість компромісу, заявивши, що Європа, на його думку, не здатна самостійно гарантувати безпеку острова. За його словами, Дональд Трамп переконаний: ефективна система безпеки можлива лише у разі входження Гренландії до складу США.

Нагадаємо, Трамп все ж отримав Нобелівську премію миру.

