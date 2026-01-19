Шантаж Трампа по Гренландии: ЕС готовит ответ

Европейский Союз готовит жесткий ответ на заявления президента США Дональда Трампа по поводу возможного установления контроля над Гренландией. В Брюсселе рассматривают два сценария давления на Вашингтон: введение масштабных пошлин на американский импорт общей стоимостью до 93 миллиардов евро или ограничение доступа компаний из США к единому рынку ЕС.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на европейских должностных лиц и дипломатов. По информации издания, нынешнее обострение стало самым серьезным кризисом в трансатлантических отношениях за несколько десятилетий. Ситуацию уже обсудили послы всех 27 стран-членов ЕС, чтобы предоставить европейским лидерам инструменты влияния накануне запланированных контактов с Трампом на стартующем на этой неделе Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам участников переговоров, в Брюсселе формируют так называемый "набор ответных мер", состоящий из двух ключевых направлений. Первый предполагает возобновление действия перечня пошлин на американские товары в объеме 93 миллиарда евро. Этот список был подготовлен еще в прошлом году, но его временно приостановили до 6 февраля, чтобы не допустить полноценной торговой войны.

Второй вариант считается более жестким — речь идет о применении "Инструмента противодействия принуждению" (Anti-Coercion Instrument, ACI). Механизм, принятый в 2023 году, до сих пор ни разу не использовался. Он позволяет ЕС ограничивать инвестиции и блокировать экспорт услуг, что может существенно ударить по американским технологическим корпорациям на европейском рынке.

Активнее всего за использование ACI выступает Франция. Париж уже координирует позицию с Берлином, а министры финансов двух стран планируют отдельную встречу перед общеевропейским обсуждением. В то же время, большинство государств ЕС склоняются к тому, чтобы сначала попробовать дипломатический диалог с Трампом, сочетая жесткость с готовностью к переговорам.

Один из европейских дипломатов, осведомленный о ходе дискуссий, отметил, что методы американского президента воспринимаются в Европе как откровенное давление. В то же время, по его словам, у ЕС есть четкие инструменты для ответа, но стремится оставить пространство для деэскалации и дать Трампу возможность изменить позицию без открытого конфликта.

Другой европейский чиновник подчеркнул, что угрозы Гренландии полностью подпадают под критерии применения ACI, поскольку речь идет о классическом примере политического принуждения.

В качестве предупредительного сигнала крупнейшие фракции Европейского парламента решили отложить голосование о снижении пошлин на американские товары, которое планировалось в рамках ранее достигнутых договоренностей.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Европейский Союз будет решительно отстаивать суверенитет Гренландии и Королевства Дания, а также будет защищать собственные стратегические экономические и интересы безопасности.

Из-за обострения ситуации в Давосе срочно изменили повестку дня встреч советников по национальной безопасности западных стран. Вместо исключительного фокуса на мирных переговорах по Украине значительную часть обсуждений посвятят кризису вокруг Гренландии.

Между тем, министр финансов США Скотт Бессент отверг возможность компромисса, заявив, что Европа, по его мнению, не способна самостоятельно гарантировать безопасность острова. По его словам, Дональд Трамп убежден: эффективная система безопасности возможна только при вхождении Гренландии в состав США.

