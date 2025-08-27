Сухо та тепло: прогноз погоди в Україні на 28 серпня

У четвер, 28 серпня, в Україні очікується суха та комфортна погода без опадів, а температура поступово підніматиметься. Протягом дня у більшості регіонів повітря прогріється до +25…+29 градусів, на заході та півдні місцями підніметься до +30. На Сумщині й Чернігівщині буде прохолодніше — близько +20…+23 градусів, у Києві — близько +25.

Про це повідомляє синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначає, що надалі стане ще тепліше: у п’ятницю, суботу та неділю, 29–31 серпня, майже по всій країні очікується спека до +28…+32 градусів, а на півдні та сході місцями до +34.

Щодо 1 вересня, то синоптикиня прогнозує суху погоду, за винятком західних областей, де можливі короткочасні дощі. Температура коливатиметься в межах +26…+29 на півночі та заході, +28…+33 у центрі та на півдні, а на сході стовпчики термометрів сягатимуть +35.

Послаблення спеки, за її словами, ймовірне з 4 вересня, а на півдні — з 7–8 числа.

