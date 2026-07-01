У Білому домі позитивно оцінили хід переговорів США з Іраном — Bloomberg

Американські представники Джаред Кушнер і Стів Віткофф провели в Катарі переговори з регіональними лідерами, які в адміністрації США оцінили як конструктивні. Водночас технічні консультації між Вашингтоном і Тегераном, за словами американських посадовців, демонструють просування.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на високопоставленого представника адміністрації США. За інформацією джерела, сторони продовжують працювати над зниженням напруженості, що виникла після нещодавнього загострення ситуації в регіоні.

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Переговорний процес триває, а технічні контакти між США та Іраном просуваються вперед. Як зазначає Bloomberg, Кушнер і Віткофф перебували в Досі в межах непрямих переговорів між Вашингтоном і Тегераном. Головною метою цих консультацій є досягнення довгострокової мирної домовленості між сторонами.

Нагадаємо,США атакували Іран у відповідь за збитий вертоліт.

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