В Белом доме положительно оценили ход переговоров США с Ираном - Bloomberg

Американские представители Джаред Кушнер и Стив Виткофф провели в Катаре переговоры с региональными лидерами, оценившими в администрации США как конструктивные. В то же время, технические консультации между Вашингтоном и Тегераном, по словам американских чиновников, демонстрируют продвижение.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США. По информации источника, стороны продолжают работать над снижением напряженности, возникшей после недавнего обострения ситуации в регионе.

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Переговорный процесс идет, а технические контакты между США и Ираном продвигаются вперед. Как отмечает Bloomberg, Кушнер и Виткофф находились в Дохе в рамках косвенных переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Главной целью этих консультаций является достижение долгосрочной мирной договоренности между сторонами.

Напомним, США атаковали Иран в ответ за сбитый вертолет.

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