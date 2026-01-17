В Україні дорожчає популярний продукт: скільки коштуватиме кілограм

Ціни на продукти в Україні продовжують зростати, але темпи цього процесу в 2026 році мають сповільнитися порівняно з 2025-м. Водночас окремі товари, зокрема пшеничне борошно, демонструють помітне подорожчання.

Економіст Володимир Чиж у коментарі Новини.LIVE пояснив, скільки коштуватиме кілограм борошна в найближчі місяці та чому ціна йде вгору.

Чому борошно дорожчає

Головні причини зростання ціни на борошно:

підвищення вартості зерна на світових ринках;

суттєві витрати на електроенергію для млинів і виробництв;

логістичні витрати та інфляційні процеси в економіці.

За словами експерта, у 2025 році борошно подорожчало майже на 40% у річному вимірі. У 2026 році зростання буде помірнішим — орієнтовно 10–15% за рік.

"Додайте 4–6 грн до поточної ціни, яку ви бачите в супермаркеті. Зростання буде плавним і зумовлене переважно додатковими витратами на електроенергію та підтримання виробничих потужностей", — зазначив Володимир Чиж.

Загальна інфляція на споживчому ринку у 2026 році прогнозується на рівні близько 7%, що значно нижче за показник 2025 року (12%).

Актуальні ціни на пшеничне борошно

Ми перевірили онлайн-каталоги популярних мереж і зібрали мінімальні ціни за кілограм пшеничного борошна:

Сільпо — 19,19 грн

— 19,19 грн Новус — 20,39 грн

— 20,39 грн Варус — 20,40 грн

— 20,40 грн Ашан — 20,40 грн

— 20,40 грн Фора — 20,40 грн

— 20,40 грн АТБ — 23,80 грн

— 23,80 грн МегаМаркет — 28 грн

Для порівняння: у 2025 році середня ціна за кілограм коливалася в межах 21–22 грн. За даними Мінфіну, поточна середня ціна по магазинах сягає 35,08 грн, що свідчить про значний розкид між мережами та регіонами.

Якщо прогноз економіста справдиться, до кінця 2026 року кілограм борошна в середньому коштуватиме 23–26 грн у звичайних магазинах. Тож зараз — найкращий час для покупки про запас.

