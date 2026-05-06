В Україні подешевшав популярний продукт: скільки коштує

За останній місяць в Україні зафіксовано зниження цін на низку молочних продуктів — зокрема подешевшали молоко, сметана, йогурти, вершкове масло та окремі види сирів. Головною причиною такого тренду експерти називають слабкий попит на внутрішньому ринку, що пов’язано зі зниженням купівельної спроможності населення.

Як повідомляє Асоціація виробників молока України, виробники намагаються підтримати продажі через акції та знижки у супермаркетах. Водночас підвищувати ціни вони не поспішають, адже це може ще більше скоротити попит, який і без того залишається невисоким.

За даними аналітиків, за місяць:

пастеризоване молоко трохи подешевшало (до 2–3% залежно від упаковки);

сметана та питні йогурти також показали незначне зниження;

вершкове масло втратило в ціні понад 1%;

деякі тверді та м’які сири або подешевшали, або залишилися майже без змін.

Водночас окремі позиції демонструють іншу динаміку. Наприклад, кефір і кисломолочний сир дещо подорожчали, а ціни на популярні тверді сири за рік зросли помітніше.

У цілому ринок залишається нестабільним: поряд зі здешевленням частини продукції спостерігаються і точкові підвищення.

Додатковий тиск на ціни створюють зовнішні фактори. Зокрема, за словами голови аграрного комітету Верховної Ради Олександр Гайду, у найближчій перспективі продукти можуть подорожчати ще на 8–10%. Це пов’язано зі зростанням витрат виробників на пальне та добрива.

Подорожчання ресурсів, своєю чергою, спричинене глобальними процесами — зокрема перебоями з постачанням нафти та хімічної сировини на світові ринки, що впливає на собівартість виробництва харчових продуктів.

