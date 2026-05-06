В Украине подешевел популярный продукт: сколько стоит

За последний месяц в Украине зафиксировано снижение цен на ряд молочных продуктов — в частности, подешевели молоко, сметана, йогурты, сливочное масло и отдельные сыры. Главной причиной такого тренда эксперты называют слабый спрос на внутреннем рынке, что связано с понижением покупательной способности населения.

Как сообщает Ассоциация производителей молока Украины, производители пытаются поддержать продажи через акции и скидки в супермаркетах. В то же время, повышать цены они не спешат, ведь это может еще больше сократить спрос, который и так остается невысоким.

По данным аналитиков, за месяц:

пастеризованное молоко немного подешевело (до 2–3% в зависимости от упаковки);

сметана и питьевые йогурты также показали незначительное понижение;

сливочное масло потеряло в цене более 1%;

некоторые твердые и мягкие сыры либо подешевели, либо остались почти без изменений.

В то же время, отдельные позиции демонстрируют другую динамику. К примеру, кефир и кисломолочный сыр несколько подорожали, а цены на популярные твердые сыры за год выросли заметнее.

В целом рынок остается нестабильным: наряду с удешевлением части продукции наблюдаются и точечные повышения.

Дополнительное давление на цены оказывают внешние факторы. В частности, по словам главы аграрного комитета Верховной Рады Александра Гайды, в ближайшей перспективе продукты могут подорожать еще на 8–10%. Это связано с ростом затрат производителей на горючее и удобрения.

Удорожание ресурсов, в свою очередь, вызвано глобальными процессами — в частности, перебоями с поставкой нефти и химического сырья на мировые рынки, что влияет на себестоимость производства пищевых продуктов.

