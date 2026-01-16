В Україні продовжує дорожчати популярний продукт: яка ціна

Протягом 2025 року більшість продуктів харчування в Україні суттєво зросли в ціні, і курячі яйця опинилися серед лідерів цього подорожчання. У першій половині січня 2026 року покупці помітили поступове зниження вартості яєць, що продаються поштучно, однак фахівці попереджають: така тенденція має тимчасовий характер.

За даними Мінфіну, середня ціна упаковки яєць категорії С1 коливається в межах 80,83–83,95 грн. Індекс споживчих цін у січні становив 100,78%, що свідчить про подорожчання продукту на 0,78% у порівнянні з попереднім місяцем. Для порівняння, у грудні цей показник досягав 104,26% відносно листопада.

Таким чином, яйця дорожчали майже щомісяця. На початку 2026 року цей тренд загалом зберігся, хоча в окремих торговельних мережах спостерігається незначне зниження вартості.

Ціни в супермаркетах Моніторинг онлайн-пропозицій провідних продуктових мереж показав, що мінімальні ціни на упаковку яєць виглядають так:

МегаМаркет — 60,70 грн Сільпо — 65,91 грн Варус — 67,90 грн АТБ — 68,90 грн Новус — 68,99 грн Фора — 74,90 грн Ашан — 75,90 грн Метро — 81 грн

Прогноз на 2026 рік Економіст Володимир Чиж зазначив, що курячі яйця стали одним із продуктів із найбільшим зростанням цін — майже на 90% у річному вимірі.

За його словами, на формування вартості яєць і надалі впливатимуть сезонність, ціни на корми та логістичні витрати. У 2026 році до цього переліку додасться ще й зростання тарифів на електроенергію, що може призвести до подорожчання яєць щонайменше на 15% від нинішнього рівня.

Окремо експерт наголосив на сезонному факторі. Напередодні свят, зокрема Великодня, попит на яйця традиційно зростає, що спричиняє підвищення цін. Водночас у другій половині року, після спаду ажіотажу, вартість зазвичай стабілізується або повертається до попередніх показників.

