Забудете про СТО: топ найнадійніших кросоверів 2025 року 

Кросовери залишаються одними з найпопулярніших легкових автомобілів у світі, тоді як деякі водії надають перевагу позашляховикам через їхні додаткові можливості, включно з поїздками бездоріжжям. Журнал SlashGear опублікував рейтинг п’яти найнадійніших кросоверів та позашляховиків 2025 року, складений на основі оцінок експертів J.D. Power.

5 найнадійніших кросоверів і позашляховиків 2025 року

Найнадійніший субкомпактний кросовер — Nissan Kicks Популярний у США Nissan Kicks очолив сегмент субкомпактних кросоверів. Автомобіль недорогий, випускається з 2016 року, отримав 88 балів з 100 за надійність. Експерти також відзначили його економічний витрат пального.

Найнадійніший компактний кросовер — Toyota RAV4 Toyota RAV4, що користується популярністю і в Україні, став найнадійнішою моделлю у своєму класі. Видавці відзначають практичність автомобіля та здатність долати легке бездоріжжя. RAV4 отримав 87 балів з 100 за надійність та має низький витрат пального.

Найнадійніший середньорозмірний кросовер — Nissan Murano Ще один кросовер від Nissan потрапив до рейтингу — Murano. Експерти зазначають, що нові моделі японського бренду стали значно надійнішими порівняно з автомобілями 2000-х та 2010-х років. Murano отримав 88 балів з 100, характеризується хорошою динамікою та просторим салоном.

Найнадійніший повнорозмірний кросовер — GMC Acadia GMC Acadia, що базується на платформі Chevrolet Traverse, здається більшим, ніж є насправді. Модель пропонує практичний салон та багате оснащення. Acadia отримав 87 балів з 100 за надійність, а низький витрат пального приємно дивує власників.

Найнадійніший повнорозмірний позашляховик — Chevrolet Tahoe Великий Chevrolet Tahoe визнано найнадійнішим серед повнорозмірних позашляховиків. Автомобіль має просторий салон і великий багажник. Tahoe отримав 78 балів з 100 за надійність. Незважаючи на габарити, власники відзначають зручність паркування.

Автомобілі, яких варто уникати

Раніше механік Скотті Кілмер порадив уникати нових автомобілів Toyota через проблеми з якістю збірки. Він згадав позашляховик Lexus LX (на базі Toyota Land Cruiser), у якого вже при пробігу 8000 км виникли проблеми з мультимедіа та двигуном.

Також Кілмер критикував пікап Toyota Tacoma через проблеми з гальмами та трансмісією.

